Milli Savunma Üniversitesi 2026 sınav, başvuru ve sonuç takvimi açıklandı! MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

11:4827/11/2025, Perşembe
G: 27/11/2025, Perşembe
MSÜ sınav takvimi 2026 açıklandı. Milli Savunma Üniversitesi'ne girmek için her yıl milyonlarca adayın geleceğini şekillendiren ÖSYM sınavları, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 2026 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM 2026 sınav takvimine göre Milli Savunma Üniversitesi sınav, başvuru ve sonuç takvimi!

ÖSYM sınav takvimi 2026 yayınlanma tarihi merakla bekleniyor. MSÜ 2026 sınavı ne zaman yapılacak? sorusu da bu nedenle araştırılıyor.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2026 YAYINLANDI


ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin "ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi"ne, 14 Kasım 2025 tarihinde saat 09.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecek.

2026 ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN


2026 MSÜ SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ


Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 1 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Söz konusu sınav için başvurular 05.01.2026 ve 29.01.2026 tarihleri arasında alınacak.


