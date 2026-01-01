Yeni Şafak
MESKİ su kesintisi 1 Ocak duyurusu: Mersin'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek, hangi mahallelerde kesinti olacak?

10:201/01/2026, Perşembe
Mersin (MESKİ) su kesintisi ilçe ve mahalle listesi paylaşıldı. Mersinliler, 2026 yılılın ilk gününe su kesintisi ile girecek. 1 Ocak Perşembe günü Mersin'in bazı ilçelerine içme suyu arızası, isale hattı revizyonu yapım işi gibi nedenlerle belirli saatlerde su verilemeyecek. Peki Mersin'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek, hangi mahallelerde kesinti olacak? İşte MESKİ su kesintisi 1 Ocak duyurusu.

MESKİ Mersin su kesintisi programı ve etkilenecek ilçeler 1 Ocak Perşembe, günü için belli oldu. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), belli ilçelerde içme suyu arızası, isale hattı revizyonu yapım işi gibi nedenlerle su kesintisi yapılacağını açıkladı. Bazı ilçelerde kesinti süresi 6 saati bulacak. Peki Mersin'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte MESKİ su kesintisi 1 Ocak duyurusu.

#MESKİ
#MESKİ su kesintisi
#Mersin su kesintisi
