MESKİ Mersin su kesintisi programı ve etkilenecek ilçeler 1 Ocak Perşembe, günü için belli oldu. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), belli ilçelerde içme suyu arızası, isale hattı revizyonu yapım işi gibi nedenlerle su kesintisi yapılacağını açıkladı. Bazı ilçelerde kesinti süresi 6 saati bulacak. Peki Mersin'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte MESKİ su kesintisi 1 Ocak duyurusu.