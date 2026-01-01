Malatya ve Mardin'de yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Malatya ve Mardin okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları

Malatya’da etkisini artırması beklenen soğuk hava ve kar yağışı sonrası 2 Ocak 2026 Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Öğrenci ve veliler, Malatya Valiliği’nden gelecek olası kar tatili açıklamalarını yakından takip ediyor.
Meteoroloji tahminlerinin ardından Malatya’da “2 Ocak okullar tatil mi?” sorusu gündeme geldi. Eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği konusunda gözler Malatya Valiliği’nden yapılacak resmi duyurulara çevrildi.
MALATYA HAVA DURUMU
Meteoroloji'nin saatlik tahminlerine göre Perşembe günü kent genelinde soğuk ve yer yer kar yağışlı bir hava etkili olacak. Sabah saatlerinde (09.00–12.00) hava -1 derece civarında seyrederken, hissedilen sıcaklık yine -1 derece olacak. Nem oranı yüzde 93 seviyesinde ölçülürken, rüzgârın ortalama 3 km/sa, zaman zaman 21 km/sa hıza ulaşması bekleniyor.
Öğle saatlerinde (12.00–15.00) sıcaklık 0 dereceye yükselse de hissedilen sıcaklık -2 derece olarak ölçülecek. Nem oranı yüzde 92, rüzgârın ortalama hızı 5 km/sa, maksimum hızı ise 25 km/sa olacak. Öğleden sonra (15.00–18.00) sıcaklık yeniden -1 dereceye düşerken, hissedilen sıcaklık -4 dereceye kadar inecek. Bu saatlerde rüzgârın ortalama 10 km/sa, maksimum 27 km/sa hızla esmesi bekleniyor.
Akşam saatlerinde (18.00–21.00) soğuk hava daha da etkisini artıracak. Sıcaklık -3 derece, hissedilen sıcaklık ise -7 derece olacak. Nem oranı yüzde 69 seviyesine gerilerken, rüzgârın maksimum hızı 32 km/saya çıkacak. Gece saatlerinde (21.00–24.00) ise sıcaklık -5 dereceye, hissedilen sıcaklık -9 dereceye kadar düşecek. Rüzgârın ortalama 10 km/sa, maksimum 28 km/sa hızla esmesi bekleniyor.
Yetkililer, soğuk hava, buzlanma ve yer yer kar yağışı nedeniyle sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
2 OCAK CUMA MALATYA OKULLAR TATİL Mİ?
2 Ocak Cuma ünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.
