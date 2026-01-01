KAZAN

Planlı Kesinti

Arıza Tarihi: 1.01.2026 08:00:00

Tamir Tarihi: 1.01.2026 17:30:00

ASKİ'den su kesintisine ilişkin yapılan açıklamada şunlar dile getirildi: "Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. Bu kapsamda; Tarih: 01.01.2026 Saat08.00 -1730 e kadar Çamlıdere Barajı’nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalarımız birkaç gün içinde tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir.