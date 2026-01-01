Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
ASKİ'den Ankara'da 1 Ocak Perşembe günü için su kesintisi uyarısı: Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ'den Ankara'da 1 Ocak Perşembe günü için su kesintisi uyarısı: Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

10:091/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ankara’da 2026 yılının ilk günde de su kesintisi yaşandı. ASKİ, Çamlıdere Barajı’ndaki çalışmalar ve kuraklık önlemleri nedeniyle Kazan, Pursaklar ve Keçiören ilçelerinde çok sayıda mahallede suların kesildiğini duyurdu. İşte kesintiden etkilenecek mahallelerin tam listesi.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Ocak 2026 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. ASKİ, Çamlıdere Barajı’nda yürütülen kapasite artırımı çalışmaları ve kuraklık tedbirleri kapsamında ilçenin bazı mahallelerinde su kesintisi uygulandığını açıkladı. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Ocak Ankara su kesintisi saatleri.

KAZAN

Planlı Kesinti

Arıza Tarihi: 1.01.2026 08:00:00

Tamir Tarihi: 1.01.2026 17:30:00

ASKİ'den su kesintisine ilişkin yapılan açıklamada şunlar dile getirildi: "Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. Bu kapsamda; Tarih: 01.01.2026 Saat08.00 -1730 e kadar Çamlıdere Barajı’nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalarımız birkaç gün içinde tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir.

Etkilenen Yerler: Saray mahallesi keresteciler sanayi sitesi ve saraykent sanayi sitesi bağlı cadde ve sokaklar."

PURSAKLAR

Planlı Kesinti

Arıza Tarihi: 1.01.2026 08:35:00

Tamir Tarihi: 1.01.2026 11:00:00

Pursaklar İlçesi Yunus Emre Mahallesi Yıldız Caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Merkez Mahallesi bir kısmı Yunus emre mahallesi bir kısmı.

KEÇİÖREN

Plansız Kesinti

Arıza Tarihi: 1.01.2026 09:55:00

Tamir Tarihi: 1.01.2026 23:55:00

Etkilenen Yerler: 19 Mayıs, 23 Nisan ,Adnan Menderes, Aktepe, Aşağı Eğlence, Atapark, Ayvalı, Bademlik, Bağlarbaşı, Basınevleri, Çaldıran, Çiçekli, Emrah, Esertepe, Etlik, Güçlükaya, İncirli, Kalaba, Kamilocak, Kanuni, Kavacık, Subayevleri, Köşk, Kuşcağız, Osmangazi, Ovacık, Pınarbaşı, Sancaktepe, Şefkat, Şehit Kubilay, Şenlik, Şenyuva, Tepebaşı, Ufuktepe, Uyanış, Yakacık, Yayla, Yeşilöz, Yeşiltepe, Yükseltepe.

#ASKİ
#ASKİ su kesintisi
#Ankara su kesintisi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin konut kurasına katılacakların isim SAYFASI 2025: 81 il TOKİ kuraya katılacaklar isim listesi 2025 açıklandı mı, hangi adresten, nereden sorgulanır?