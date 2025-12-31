Yeni Şafak
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ TARİHİ 2025 - 2026: TOKİ İstanbul kura çekim tarihi açıklandı mı? TOKİ İstanbul kuraları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

16:2131/12/2025, Çarşamba
G: 31/12/2025, Çarşamba
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kura heyecanı başladı. 81 ili kapsayan projede ilk kura çekimi 29 Aralık’ta Adıyaman’da gerçekleştirildi. 6 bin 620 konut için yapılan kura sonrası gözler İstanbul’a çevrildi. Başvuru yapan vatandaşlar, İstanbul’daki 100 bin konutun kura tarihini merak ediyor.

500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde ilk kuraların çekilmesiyle birlikte İstanbul TOKİ kura çekimi tarihi gündeme geldi. Adıyaman’da 29 Aralık’ta yapılan kura sonrası, İstanbul’da yapılacak 100 bin konutluk kura çekimi için araştırmalar hız kazandı. Peki İstanbul TOKİ kuraları ne zaman yapılacak?

İSTANBUL TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

İstanbul TOKİ kuraları için çekim tarihi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru paylaşıldığında haberimize ekleyeceğiz.

İSTANBUL İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

İstanbul’da 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL,

65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 450 bin TL,

80 metrekarelik 2+1’ler de 2 milyon 950 bin TL’den satışa sunulacak.

TAKSİTLER

İstanbul’da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL,

65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 9 bin 188 TL,

80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.

İLK HAFTANIN KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ

29 Aralık'ta Adıyaman'da

30 Aralık’ta Şırnak ve Hakkari’de,

5 Ocak'ta Siirt ve Van’da,

6 Ocak’ta Mardin ve Ağrı’da,

7 Ocak’ta ise Batman’da kura çekimleri yapılacak.

TOKİ’nin duyuracağı takvimle kura çekimleri sürecek.

