Gümüşhane'de yarın okullar tatil mi son dakika? 2 Ocak Gümüşhane'de okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları

GÜMÜŞHANE HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminine göre bölgede hafta boyunca soğuk ve zaman zaman kar yağışlı bir hava etkili olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, özellikle gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riskine dikkat çekildi.

01 Ocak Perşembe günü hava çok bulutlu ve kar yağışlı olacak. Günün en düşük sıcaklığı -4 derece, en yüksek sıcaklığı ise -1 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 78–89 arasında değişirken, rüzgârın 9 km/sa hızla esmesi bekleniyor.

02 Ocak Cuma günü soğuk hava etkisini sürdürecek. Sıcaklıklar -8 ile -3 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüzde 55–88 aralığında ölçülürken, rüzgâr 6 km/sa hızla esecek.