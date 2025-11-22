Memur maaşı zammı ne kadar olacak, en düşük memur maaşı kaç TL olacak? 2026 Polis, öğretmen, doktor, hemşire, mühendis maaş hesaplama tablosu

Memurların gözü kulağı 2026 Ocak zammında. TÜİK’in Ekim ayı enflasyon rakamları 4 aylık farkı gösterdi. Kasım ve Aralık ayı enflasyonu ile birlikte memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artış netleşecek. Memur maaşı zammı ne kadar olacak, en düşük memur maaşı kaç TL olacak? Polis, öğretmen, hemşire, doktor dahil 2026’da memur maaşına yüzde kaç zam gelecek? 2026 Polis, Öğretmen, Doktor, Hemşire maaş hesaplama tablosu
Memurların gözü kulağı 2026 Ocak zammında. TÜİK’in Ekim ayı enflasyon rakamları 4 aylık farkı gösterdi. Kasım ve Aralık ayı enflasyonu ile birlikte memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artış netleşecek. Bu noktada vatandaşların gözü en düşük memur maaşının ne kadar olacağı sorusunda. Peki, 2026 Ocak memur maaşları ne kadar olacak? İşte, polis, öğretmen, hemşire, doktor...
2026'DA MEMUR MAAŞINA YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?
Memur maaşı 4 aylık zam oranı şimdiden yüzde 16,56.
Temmuz ve eylül aylarının TÜFE rakamlarının toplamında ortaya çıkan enflasyon yüzde 7,50 oldu. Memur maaşları ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeniden hesaplandı.Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,55 olurken yıllık enflasyon yüzde 32,87 olarak açıklandı. Buna göre toplam enflasyon yüzde 10,25 şeklinde hesaplanırken memur ve memur emeklileri için kümülatif zam şimdiden yüzde 16,56 oldu.
SON 2 VERİ KALDI
Merkez Bankası’nın Piyasa Katılım Anketi’ne göre kasımda enflasyonun %1,59, aralık ayında ise %1,16 seviyesinde gelmesi beklenmekte. Piyasa Katılımcıları Anketi, her ay düzenli olarak 54’ü finansal sektör, 18’si reel sektörden oluşan 72 katılımcı üzerinden değerlendiriliyor.
ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARIYLA NETLEŞECEK
Memur ve emeklilerin zam oranları kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 29 olması halinde memurların 6 aylık enflasyon farkı yüzde 5,3 olacak. Bu fark yüzde 11’lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam yüzde 16,88’e çıkacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI KAÇ TL OLACAK?
En düşük emekli aylığı bir süredir 6 aylık enflasyon oranında artırılıyor. Geçen yıl 12.500 TL olan en düşük emekli aylığı bu yıl ocak ayında yüzde 15,75 oranında artışla 14.469 TL’ye, temmuz ayında da yüzde 16,67 oranında artışla 16.681 TL’ye yükseltildi.
En düşük emekli aylığı 2025 yılı enflasyonu yüzde 31 çıkarsa 18.729 TL, yüzde 32 çıkarsa 18.872 TL, yüzde 33 çıkarsa 19.016 TL olacak.
MEMUR FAZLA MESAİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
AA muhabirinin 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgiye göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 29,3 artacak. 2025 yılında 12 lira 80 kuruş olan saatlik fazla mesai ücreti 1 Ocak 2026'dan itibaren 16 lira 55 kuruşa yükselecek.
MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Memur ve emeklilerin zam oranları kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek.