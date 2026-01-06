TOKİ Konya kura çekimi ne zaman, 500 bin konut kurası çekiliş tarihi açıklandı mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği “Yüzyılın Konut Projesi” için il il kura çekimlerini sürdürüyor. TOKİ Konya kuraları 15 Şubat’ta çekilecek. Peki TOKİ Konya kurası çekilişine katılacaklar belli oldu mu? İşte Konya 500 bin konut kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi.
81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesinde hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri Adıyaman’da start aldı. TOKİ tarafından yürütülen süreç kapsamında Konya kura çekimleri ise 15 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Konya TOKİ kurasına katılacak adaylar için başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listeleri de kamuoyuyla paylaşılacak.
Konya TOKİ 500 bin konut kura tarihleri nereden öğrenilecek?
Konya TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekim tarihleri belli oldu. Buna göre, TOKİ Konya konut kurası 15 Şubat'ta çekilecek.Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve sonuçların çekilişi takip eden kısa süre içinde TOKİ’nin resmi internet sitesi ile e‑Devlet üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
Konya 500 bin sosyal konutlarının yer aldığı ilçeler
TOKİ KONYA KONUT KURASINA KATILACAKLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
Konya TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
Konya'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Konya'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Konya'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.