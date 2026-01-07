Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ Kars kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Kars kurası çekilişi listesi

TOKİ Kars kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Kars kurası çekilişi listesi

10:557/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekiliş süreci, TOKİ’nin ilan ettiği takvim doğrultusunda devam ediyor. Bu çerçevede Kars sosyal konut kura çekilişi, 8 Ocak’ta Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre Salonu’nda saat 14.30’da gerçekleştirilecek. TOKİ tarafından yapılan duyuruyla birlikte Kars kura çekilişine katılmaya hak kazananlar ile başvurusu geçersiz sayılan adaylara ait isim listeleri de erişime açıldı. İşte 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kars’ta kura çekilişine katılacak adayların tam listesi.

500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, TOKİ tarafından ilan edilen takvim doğrultusunda sürüyor. Bu kapsamda Kars konut kurası, 8 Ocak tarihinde Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre Salonu’nda saat 14.30’da yapılacak. TOKİ tarafından Kars için kura çekilişine katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ait isim listeleri de kamuoyuyla paylaşıldı. İşte 500 bin sosyal konut projesi Kars kura çekilişine katılacakların listesi.

Kars’ta TOKİ kura çekilişine katılacak adayların tam listesi için tıklayın

#TOKİ
#Kars
#TOKİ Kars kurasına katılacaklar listesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Green Card başvurularında son durum: ABD Yeşil Kart (Green Card) başvuruları neden alınmıyor?