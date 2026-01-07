500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekiliş süreci, TOKİ’nin ilan ettiği takvim doğrultusunda devam ediyor. Bu çerçevede Kars sosyal konut kura çekilişi, 8 Ocak’ta Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre Salonu’nda saat 14.30’da gerçekleştirilecek. TOKİ tarafından yapılan duyuruyla birlikte Kars kura çekilişine katılmaya hak kazananlar ile başvurusu geçersiz sayılan adaylara ait isim listeleri de erişime açıldı. İşte 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kars’ta kura çekilişine katılacak adayların tam listesi.

1 /19 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, TOKİ tarafından ilan edilen takvim doğrultusunda sürüyor. Bu kapsamda Kars konut kurası, 8 Ocak tarihinde Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre Salonu’nda saat 14.30’da yapılacak. TOKİ tarafından Kars için kura çekilişine katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ait isim listeleri de kamuoyuyla paylaşıldı. İşte 500 bin sosyal konut projesi Kars kura çekilişine katılacakların listesi.

2 /19

3 /19

4 /19

5 /19

6 /19

7 /19

8 /19

9 /19

10 /19

11 /19

12 /19

13 /19

14 /19

15 /19

16 /19

17 /19