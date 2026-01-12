Yeni Şafak
Mahmud Abbas hastaneye kaldırıldı

12/01/2026, Pazartesi
G: 12/01/2026, Pazartesi
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ramallah'taki el-İstişari Hastanesi'ne götürüldü.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, rutin sağlık kontrolleri yaptırmak için Ramallah'taki el-İstişari Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

90 yaşındaki lider, geçtiğimiz 30 Eylül’de de aynı hastanede yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.

Filistin resmi haber ajansı Vefa'dan yapılan açıklamaya göre, daha önce 13 Eylül’de Ürdün’ün başkenti Amman’daki bir hastanede de benzer kontrolleri yaptıran Abbas’ın, taburcu olurken sonuçların gayet pozitif olduğu belirtilmiş, ancak detay verilmemişti.

