İsrail saldırısında görme yetisini kaybetmişti: Yaşam mücadelesi veriyor

İsrail’in ablukası altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında binlerce Filistinli yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi kalıcı engellilikle karşı karşıya kaldı. İsrail ordusunun Gazze kentinde bir grup sivili hedef aldığı saldırıda Filistinli Ahmed Hırzullah, oğullarından birini ve görme yetisini kaybetti. Dört kız çocuğuna bakmakla yükümlü olan Hırzullah, saldırı sonucu el ve ayak parmaklarında ampütasyon ile vücudunun çeşitli bölgelerinde şarapnel yaralanmaları yaşadı. Gazze’de süren kuşatma ve sınır kapılarının kapalı olması sebebiyle hastanelerde ilaç ve tıbbi malzeme yetersizliği devam ederken, Ahmed ve ailesi zorlu insani koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor.

