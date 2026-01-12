Ateşkese uymamakta direniyor: 90 günde 1193 ihlal, 484 şehit

İşgalci İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutması nedeniyle mobil konut, prefabrik barınak, çadır ve branda girişleri engellendi. Kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte daha önce bombalanmış 50'den fazla bina çöktü, onlarca sivil enkaz altında kalarak şehit oldu ya da yaralandı. Şiddetli soğuk nedeniyle çadırlarda ölüm vakaları yaşanırken, 127 binden fazla çadır kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinli, en temel barınma imkânından dahi mahrum bırakıldı. Öte yandan Filistin Diplomasi Merkezi'nin raporunda, işgalci İsrail’in ateşkesi baypas ederek aç bırakma, boyun eğdirme ve şantaj temelli bir insani denklem dayattığı vurgulandı. ABD Başkanı Donald Trump'a, garantör ülkelere, arabuluculara, Birleşmiş Milletlere ve uluslararası topluma çağrıda bulunularak, İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlanması, insani yardım ve yakıt girişinin derhal sağlanması istendi.