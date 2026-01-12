Ateşkese uymamakta direniyor: 90 günde 1193 ihlal, 484 şehit

İşgalci İsrail'in, 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını fiilen yok saydığı bir kez daha belgelerle ortaya kondu.
Filistin Diplomasi Merkezi tarafından yayımlanan rapora göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten 9 Ocak 2026'ya kadar geçen 90 günlük süreçte 1193 ateşkes ihlali kayda geçti. Raporda, işgalci İsrail’in uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal ederek sivilleri doğrudan hedef aldığı, yerleşim alanlarını bombaladığı ve Gazze’yi adım adım bir insani felakete sürüklediği vurgulandı. Tespit edilen ihlallerin 384'ü sivillere doğrudan ateş açılması, 551'i silahsız sivillerin ve konutların bombalanması, 192'si ev ve sivil yapıların yıkılması, 66'sı askeri araçların yerleşim alanlarına girmesi şeklinde oldu. Bu saldırılar sonucunda 484 Filistinli şehit oldu, 1206 kişi yaralandı, 50 kişi ise işgal güçlerince yasa dışı şekilde gözaltına alındı. Raporda, Gazze'ye yönelik sistematik aç bırakma ve susuz bırakma politikasının sürdüğü kaydedildi.
HAYATİ GIDALARIN GİRİŞİNİ ENGELLİYOR
Ateşkes anlaşmasına göre 90 günde Gazze'ye girmesi gereken 54 bin yardım tırından yalnızca 23 bin 19'u bölgeye ulaşabildi. Günlük 600 tır yerine sadece 255 tır giriş yaptı. Bu rakamlara göre İsrail’in yükümlülüklerinin yalnızca yüzde 43'ünü yerine getirdi. Bölgeye sokulan gıdaların büyük bölümünün düşük besin değerine sahip ürünlerden oluştuğu, temel ve hayati gıdaların ise bilinçli biçimde engellendiği ifade edildi. Gazze'deki insani çöküşün en ağır boyutlarından biri de yakıt sevkiyatında yaşandı. Anlaşmaya göre girmesi gereken 4 bin 500 yakıt tırından sadece 539'u Gazze'ye ulaştı. Günlük 50 tır yerine ortalama 5 tır giriş yapabildi. Bu durum hastanelerin, fırınların, su ve kanalizasyon tesislerinin neredeyse tamamen durmasına yol açtı.
Kış şartlarında barınma felaketi
- İşgalci İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutması nedeniyle mobil konut, prefabrik barınak, çadır ve branda girişleri engellendi. Kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte daha önce bombalanmış 50'den fazla bina çöktü, onlarca sivil enkaz altında kalarak şehit oldu ya da yaralandı. Şiddetli soğuk nedeniyle çadırlarda ölüm vakaları yaşanırken, 127 binden fazla çadır kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinli, en temel barınma imkânından dahi mahrum bırakıldı. Öte yandan Filistin Diplomasi Merkezi'nin raporunda, işgalci İsrail’in ateşkesi baypas ederek aç bırakma, boyun eğdirme ve şantaj temelli bir insani denklem dayattığı vurgulandı. ABD Başkanı Donald Trump'a, garantör ülkelere, arabuluculara, Birleşmiş Milletlere ve uluslararası topluma çağrıda bulunularak, İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlanması, insani yardım ve yakıt girişinin derhal sağlanması istendi.