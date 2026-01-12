Yeni Şafak
Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ihale soruşturması: 6’sı asker 20 şüpheli gözaltında

11:3212/01/2026, Pazartesi
DHA
Soruşturmada 2019-2024 yılları arasında yapılan 18 ihale ile kamu zararına neden olunduğu bilgisi yer aldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait askeri yük ve yolcu taşıma ihalelerinde yaklaşık 23 milyon 578 bin TL kamu zararı oluştuğu iddiasıyla operasyon düzenlendi. 2019-2024 yılları arasında yapılan 18 ihalenin incelendiği soruşturmada, edimin ifasına fesat karıştırma ve rüşvet suçlamasıyla 6’sı asker 14’ü sivil olmak üzere 20 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye’de kamu ihalelerine yönelik denetimler sürerken, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile ilgili yürütülen soruşturma dikkat çekti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat doğrultusunda, askeri yük ve yolcu taşımaya ilişkin ihalelerde usulsüzlük iddialarıyla operasyon gerçekleştirildi.


18 ihale incelemeye alındı

Soruşturma dosyasında, 2019 ile 2024 yılları arasında yapılan toplam 18 ihalenin incelendiği belirtildi. Yapılan değerlendirmelerde, yaklaşık 23 milyon 578 bin TL tutarında kamu zararının oluştuğu iddiası üzerinde duruluyor.


Asker ve siviller hakkında işlem yapıldı

Operasyon kapsamında “edimin ifasına fesat karıştırma” ve “rüşvet” suçlamalarıyla 20 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 6’sının asker, 14’ünün ise sivil olduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor

Yetkililer, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı ihalelerdeki süreçlerin ayrıntılı şekilde mercek altına alındığını belirtirken, soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği ifade edildi. Dosyaya ilişkin yeni bilgilerin ilerleyen süreçte paylaşılması bekleniyor.



#kara kuvvetleri komutanlığı
#soruşturma
#ihale
