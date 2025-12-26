Futbolda FETÖ soruşturması

FETÖ’nün "futbolda şike" kumpasına ilişkin soruşturmada 4 isim ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, 2011'deki soruşturma ve kovuşturmaların, FETÖ/PDY terör örgütü mensubu eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütüldüğünün tespit edildiği belirtildi. Başsavcılık, FETÖ hükümlüsü Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri şüphesi bulunan eski TFF Başkanvekili Lütfi Arıboğan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Ahmet Gülüm, eski TFF Baş Hukuk Müşaviri İlhan Helvacı ve eski TFF Genel Sekreteri Ebru Köksal hakkında işlem başlattı. Şüphelilerin Baransu ile yazışmaları yönünde tespitler bulunduğu öne sürüldü. Şüphelilerin, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım" ve "Soruşturmanın Gizliliğini İhlal" suçlarından savunmalarının alınması amacıyla İstanbul Emniyeti'ne talimat verildi.





ARIBOĞAN VE HELVACI'YA ADLİ KONTROL

4 şüpheli savcılıkta ifade verdi. Arıboğan ve Helvacı, savcılıkça "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik talep doğrultusunda şüpheliler için adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Gülüm ile Köksal ise serbest bırakıldı.





BARANSU İLE 101 GÖRÜŞME

Sevk yazısında, 21 Temmuz 2011'de TFF'ye çok sayıda evrak klasörünün ulaştığı, bunların evrak defterine önce kaydedildiği daha sonra iptal edildiği yer aldı. Bilgilerin Lütfi Arıboğan'ın ekibine ulaştırıldığının tespit edildiğine dikkati çekilen yazıda, Arıboğan'ın FETÖ/PDY'nin basın ayağı Mehmet Baransu'nun yönlendirme ve desteğiyle "Futbolda Şike Soruşturması"nın TFF içindeki yansıması olan sportif soruşturmaları ve UEFA'yla olan görüşmeleri hukuk ekibi sorumlularından olan İlhan Helvacı ile birlikte FETÖ/PDY'nin menfaatleri doğrultusunda yönettiklerine işaret edildi. Arıboğan'ın FETÖ üyesi Mehmet Baransu ile 13 Haziran 2011 ile 6 Aralık 2012 tarihleri arasında 101 adet HTS kaydının bulunduğu tespit edildi.



