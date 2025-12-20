‘Terörsüz Türkiye’de FETÖ kalsın’ raporu

15 Temmuz darbe girişiminden sonra fona verilen tedbir ve önleme yetkilerinin sınırlandırılması isteniyor. Raporda, OHAL döneminde TMSF'ye devredilen FETÖ ile iltisaklı veya irtibatlı şirketlere ve varlıklara kayyum atanması uygulamasına son verilmesi talep ediliyor. TMSF'nin görev genişlemesinin sınırsız sorumsuzluk doğurduğu savunulan raporda, “TMSF'nin asli işlevine döndürülmesi ve kendisine Bankacılık Kanunu dışında verilen kayyumluk, şirket yönetimi, devri, tasfiyesi, satışı vb. görevlerin sona erdirilmesini sağlayacak düzenlemelerin yapılması gerekmektedir” ifadeleri yer alıyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK), suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi mevzuatında da değişiklik önerisinde bulunulan raporda, MASAK tarafından düzenlenen raporların kamuoyunu ikna etmediği savunuluyor.

YARGIDA FETÖ TEMİZLİĞİ SİYASİYMİŞ

Ana muhalefet, 15 Temmuz'dan sonra yargıdaki FETÖ temizliğini de raporuna taşıdı. Operasyonlar ve FETÖ'nün yargı ayağının tasfiyesinden sonra oluşan durum “yargının siyasallaşması” olarak tanımlandı. Bunun ortadan kalkması için “hakimlik ve savcılık mesleğine giriş koşullarının değiştirilmesi” önerildi.

İtirafçılardan rahatsız

Raporda, yargılanma sürecinde etkin pişmanlığın yapısının değiştirilmesi de isteniyor. CHP, etkin pişmanlığın itirafçılığa dönüştüğünü savunuyor.

“HSK'nın, özel yetkili ağır ceza mahkemeleri ile başsavcılık kurma yetkisinin kaldırılması”, “siyasi soruşturmalarda başsavcılıklara tanınan yetkilerin sonlandırılması” ve “Anayasa Mahkemesi ile HSK'nın yapısının değiştirilmesi” talebi de raporda dikkat çeken alakasız başlıklardan.

Raporda ayrıca Cumhurbaşkanı’na hakaret suçunun kaldırılması ile Cumhurbaşkanı’na suikast ve fiili saldırı suçunun yeniden düzenlenmesi de isteniyor.







