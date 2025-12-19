EMEKLİ OCAK MAAŞ ZAMMI 2026: 5 aylık enflasyon farkına göre Ocak ayında zamlı emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağkur ve 4C'liye maaş hesaplama

Emekli maaş zammına ilişkin hesaplamalar netleşmeye başlarken, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. 5 aylık enflasyon farkının kesinleşmesiyle birlikte ocak ayında yapılacak zam oranı için senaryolar güç kazandı. Seyyanen zam beklentisi ise gündemdeki yerini koruyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ocak ayında maaşlara yansıyacak zam oranı için kritik sürece girdi. 5 aylık enflasyon farkı belli olurken, son hesaplamayı şekillendirecek olan aralık ayı TÜFE verisi merakla bekleniyor.
5 AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU
TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı TÜFE verisi, emekli maaş zammı hesabında kullanılan beşinci enflasyon verisi oldu. Böylece 2026 Ocak zammı için 5 aylık enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak netleşti. Nihai emekli zammı ise Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla kesinleşecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?
Kasım ayı için gerçekleşen yüzde 0,87'lik zam oranına göre 5 aylık enflasyon yüzde 11,21 oldu. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 11,21 oranında zammı cebe koymuş olacak. En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkacak.
SSK – BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI 2026 (%11,21)
Kasım ayı enflasyonunun yüzde 0,87 açıklanmasıyla, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık enflasyon farkı yüzde 11,21 oldu. Buna göre emekliler, Ocak zammı öncesinde yüzde 11,21'lik artışı şimdiden garantiledi.
Mevcut Maaş
Zamlı Maaş
₺16.881,00 ₺18.773,36
₺17.000,00 ₺18.905,70
₺17.500,00 ₺19.461,75
₺18.000,00 ₺20.017,80
₺18.500,00 ₺20.573,85
₺19.000,00 ₺21.129,90
₺19.500,00 ₺21.685,95
₺20.000,00 ₺22.242,00
₺21.000,00 ₺23.354,10
₺22.000,00 ₺24.466,20
₺23.000,00 ₺25.578,30
₺24.000,00 ₺26.690,40
₺25.000,00 ₺27.802,50
₺26.000,00 ₺28.914,60
₺27.000,00 ₺30.026,70
₺28.000,00 ₺31.138,80
₺29.000,00 ₺32.250,90
₺30.000,00 ₺33.363,00
Kasım ayı enflasyon beklentilerine göre yeni zam hesabı:
• Toplam enflasyon: % 11,21
• 5 aylık oluşacak enflasyon farkı: 5,91
• Toplu sözleşme zammı: %11
• Toplam kümülatif zam: yüzde 17,56
MERKEZ BANKASI'NIN BEKLENTİLERİNE GÖRE ZAM ORANI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyonda yıl sonu tahminlerini güncelledi. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı yılın 4. Enflasyon Raporu'nda 25 ila 29 arasında gerçekleşmesi beklenen 2025 yılı enflasyon tahmini yüzde 31 ila 33 arasına yükseldiği açıklandı.
Ocak ayında enflasyonun yüzde 31 çıkması halinde emeklilere yüzde 12,28'lik zam yapılacak.
Merkez Bankası'nın tahmin aralığının üst bandı olan yüzde 33 gelmesi halinde zam oranı yüzde 13,99 olarak hesaplanacak.