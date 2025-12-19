Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kahramanmaraş
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

16:2919/12/2025, vendredi
G: 19/12/2025, vendredi
Yeni Şafak
Sonraki haber

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde saat 16.19’da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde saat 16.19’da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#deprem
#kahramanmaraş
#AFAD
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÇİFT EMEKLİLİK HAKKI GELİYOR! 2025 bitmeden devreye girecek, detaylar belli oldu