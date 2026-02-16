Murat Ongun ile fuhuş iddiası: Otelde 1000 dolar aldım

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında Ekrem İmamoğlu’yla birlikte tutuklanan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun hakkında yeni bir skandal ortaya çıktı.

İstanbul'da yürütülen fuhuş soruşturmasında tutuklanan Fatma Ergün, Ongun ile para karşılığında cinsel birliktelik yaşadığını açıkladı.

Ergün, isnat edilen suçlamayı anladığını belirterek, bildiklerini kendi rızasıyla ve herhangi bir baskı altında kalmadan anlatmak istediğini ifade etti.

Çevresindeki kadınları erkeklerle tanıştırarak para kazandığı yönündeki iddiaları reddeden Ergün, geçmişte uyuşturucu madde kullandığını ise kabul etti.

"'Gönül Mama' aracılık etti"

Ergün, açıklamasında Murat Ongun isimli kişiyi tanıdığını ve 2022 ya da 2023 yılında 1.000 dolar karşılığında bir kez cinsel ilişki yaşadıklarını öne sürdü.

Söz konusu kişiyle tanışmasına “Gönül Mama” kod adlı Gülşah Rojin Demir’in aracılık ettiğini iddia etti.

"İBB ekibinden başka isimler ve kadınlar da vardı"

Buluşmanın Raffles Istanbul’da gerçekleştiğini belirten Ergün, odaya gittiğinde Aybike Acer, İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Hüseyin Köksal ve Murat Ongun’un yanı sıra isimlerini hatırlayamadığı bazı kadınların da bulunduğunu söyledi.

Yemek ve alkol ikramının ardından Murat Ongun ile ayrı bir odaya geçtiğini ve sonrasında otelden ayrıldığını aktardı.

Ergün, Murat Ongun ile bir kez daha görüşmek üzere sözleştiklerini ancak bu görüşmenin gerçekleşmediğini ifade etti.

Ayrıca Gülşah Rojin Demir’in erkeklere kadın ayarladığını ve kendisiyle Murat Ongun arasında gerçekleşen buluşmada aracılık ederek para kazandığını ileri sürdü.







