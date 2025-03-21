Murat Ongun ses kaydında ne dedi neyi itiraf etti?

Kayıtta şüpheli Taşkın'ın, Ongun'a, "DMP'den (Veri yönetimi platformu), 3, 4 kat belki 5, 6 kat para kazanırsınız. Ama bu çok büyük bir sorun ortaya çıkardı. Bizim bütün İstanbul'u gördüğümüz ortaya çıkar, göreceğimiz. Bizim için çok büyük bir sorun." dediği duyuluyor.





Uğurhan Atma : Mesela limonla alakalı bir içerik çıktı. Yandaş basında çok olumsuz bir haber çıktı. Buraya başka bir reklamla giriyoruz. Bu reklamların arkasına impression pixel yerleştiriyoruz. Aslında ön planda çıktı bir inşaat görseli. Ama inşaat görseli, browser'da her option'ı kazandığımızda bize o kullanıcının bütün verilerini akıtıyor.

Murat Ongun : Şimdi şunu demek istiyor aslında. Ben oraya inşaat ilanı veriyorum ama o siteye giren dataların da izini takip ediyorum.

Uğurhan Atma : İşte atıyorum 8 saat burada kaldı ama 12 saat Esenler'de kaldı. O zaman şöyle ayırabiliyorum: Esenler'de yaşayanlar ve Maslak'ta çalışanlar artı işte bizim limon kampanyamızı görenler artı işte atıyorum bizim Sözcü'de işte sayfamızdaki reklamı görenler ama bunlar arasında da %25 videomuz izleyip çıkanlar gibi aslında bütün İstanbul'u görebiliyoruz.