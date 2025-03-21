İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 90 şüpheli İstanbul Emniyeti'nde sorgusu sürüyor. Soruşturma dosyasına giren ses kaydında, gözaltındaki şüpheliler İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve Kültür A.Ş. Eski Genel Müdürü Serdal Taşkın arasındaki İstanbullunun kişisel verilerinin nasıl ele geçirildiğine ilişkin skandal ses kaydı ortaya çıktı. Peki Murat Ongun ses kaydında ne dedi, neyi itiraf etti?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
Ekrem İmamoğlu’nun emniyetteki ifadesi başladı. İBB’deki yolsuzlukta soruşturması kapsamında gözaltına alınan Murat Ongun ile operasyon öncesi firar eden Serdal Taşkın arasındaki İstanbulluların kişisel verilerinin ele geçirildiğine ilişkin konuşma kayıtları girdi.
Kayıtta şüpheli Taşkın'ın, Ongun'a, "DMP'den (Veri yönetimi platformu), 3, 4 kat belki 5, 6 kat para kazanırsınız. Ama bu çok büyük bir sorun ortaya çıkardı. Bizim bütün İstanbul'u gördüğümüz ortaya çıkar, göreceğimiz. Bizim için çok büyük bir sorun." dediği duyuluyor.
Uğurhan Atma: Mesela limonla alakalı bir içerik çıktı. Yandaş basında çok olumsuz bir haber çıktı. Buraya başka bir reklamla giriyoruz. Bu reklamların arkasına impression pixel yerleştiriyoruz. Aslında ön planda çıktı bir inşaat görseli. Ama inşaat görseli, browser'da her option'ı kazandığımızda bize o kullanıcının bütün verilerini akıtıyor.
Murat Ongun: Şimdi şunu demek istiyor aslında. Ben oraya inşaat ilanı veriyorum ama o siteye giren dataların da izini takip ediyorum.
Uğurhan Atma: İşte atıyorum 8 saat burada kaldı ama 12 saat Esenler'de kaldı. O zaman şöyle ayırabiliyorum: Esenler'de yaşayanlar ve Maslak'ta çalışanlar artı işte bizim limon kampanyamızı görenler artı işte atıyorum bizim Sözcü'de işte sayfamızdaki reklamı görenler ama bunlar arasında da %25 videomuz izleyip çıkanlar gibi aslında bütün İstanbul'u görebiliyoruz.