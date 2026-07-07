DOA geri dönüşüm makinesi nerede var? DOA noktaları il ilçe yerleri

DOA geri dönüşüm makinesi nerede hangi il ilçe ve mahallede var?

Geri dönüşümü kazançlı hale getiren bu akıllı DOA İade Makineleri, Türkiye'nin 81 ilinde ve 973 ilçesinde kademeli olarak yaygınlaştırılmaktadır. Başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olmak üzere nüfusun yoğun olduğu tüm şehirlerde; ulusal zincir marketlerin (Migros, CarrefourSA, BİM, A101 vb.) şubelerinde, belediye binalarında, üniversite kampüslerinde ve havalimanları ile metro istasyonları gibi merkezi ulaşım noktalarında hizmet vermektedir.