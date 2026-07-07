Gençlik ve Spor Bakanlığı antrenör alımı başvurusu ne zaman? GSB eğitim görevlisi alımları hangi tarihde başlayacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli antrenör alımına ilişkin duyurular Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakan Osman Aşkın Bak, 56 spor dalında bin 22 antrenör; 29 spor dalında da millilik kapsamında 178 antrenör olmak üzere toplam bin 200 sözleşmeli antrenör alımı yapacaklarının müjdesini verdi. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı antrenör alımı başvuru tarihi, şartları, alım yapılacak iller ve kontenjan dağılımları.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlık taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere toplam 1200 sözleşmeli antrenör alımı yapılacağını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı hangi branşta olacak?
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, personel alımına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bak, açıklamasında "GSB ailemizi güçlendirmeye devam ediyoruz. 56 spor dalında bin 22 antrenör, 29 spor dalında ise millilik kapsamında 178 antrenör olmak üzere toplamda bin 200 sözleşmeli antrenör alımı gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman?
Bakanlığın 2026 Yılı Sözleşmeli Antrenör Alımı ve 2026 Yılı Millilik Kapsamında Sözleşmeli Antrenör Alımına ilişkin duyurular da Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden 11-14 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli antrenör alımı başvuru şartları neler?
Alımlar, 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak boş kontenjan sayısının 3 katı kadar çağrılacak adaylar arasından sözlü ve uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre yapılacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli antrenör alımı başvuru şartları nedir?
Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan şartlara haiz olması
gerekmektedir.
A- Genel Şartlar
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
4) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 60 yaşından büyük olmamak,
5) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak (dul ve yetim aylığı hariç),
6) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
7) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
8) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1’inci maddesinde istisna
edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih
tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,
9) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
10) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
11) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
12) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde öncelik ve sıralama
esasına göre;
a) Olimpiyat Oyunları veya Paralimpik Oyunlarda ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girmiş olmak,
b) Milli sporcu belgesine konu olan müsabakanın oynandığı tarihte olimpiyat oyunları programında yer alan spor dallarının Dünya ve Avrupa şampiyonalarında büyükler ve alt yaş kategorilerinde ilk üç dereceye girmiş olmak,
c) Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen yaz-kış gençlik olimpiyat oyunlarında ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girmiş olmak,
ç) Universiad Oyunları ve Akdeniz Oyunlarında olimpik branşlarda ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girmiş olmak,
d) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yarışmalar ile bu yarışmalara ilişkin eleme müsabakalarında en az on kez ülkemizi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olmak,
e) Deaflimpik Oyunlarında ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girmiş olmak,
f) Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler ve alt yaş kategorilerinde Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girmiş olmak.
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