Emekliye 3.552 TL fark yatırılacak! Zamlı maaş ödemesine 3 farklı hesap: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, memur...

Memurların hesabına hem zamlı maaş hem 14 günlük fark yatacak

Temmuz ayında yaklaşık 4 milyon kamu görevlisi, maaşlarını yüzde 13,52 zamlı olarak alacak. Aile yardımı (eş ve 6 yaş altı iki çocuk) dahil en düşük memur maaşı 70 bin 224 liraya yükselirken, toplu sözleşme ikramiyesi de bin 113 liraya çıktı. Böylece en düşük ödeme 71 bin 337 liraya ulaştı.

Buna ek olarak yeni maaş katsayılarının yürürlüğe girmesi nedeniyle 1 Temmuz-14 Temmuz dönemine ait maaş ve ücret farkı da ayrıca hesaplanarak memurların hesaplarına yatırılacak.