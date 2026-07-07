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Emekliye 3.552 TL fark yatırılacak! Zamlı maaş ödemesine 3 farklı hesap: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, memur...

Emekliye 3.552 TL fark yatırılacak! Zamlı maaş ödemesine 3 farklı hesap: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, memur...

10:46, 07/07/2026, SalıG: Güncelleme: 10:47, 07/07/2026, Salı
Yeni Şafak
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Emekliye 3.552 TL fark yatırılacak! Zamlı maaş ödemesine 3 farklı hesap: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, memur...

Temmuz ayı maaş zamlarının kesinleşmesinin ardından milyonlarca emekli için yeni bir süreç başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 17,76, memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise yüzde 13,52 olarak netleşti. Zam oranlarının belli olmasıyla birlikte gözler bu kez ödeme takvimine ve en düşük emekli aylığını artıracak yasal düzenlemeye çevrildi. Taban aylığın 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilmesini öngören teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesi beklenirken, düzenlemenin maaş ödeme tarihine yetişip yetişmeyeceği milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Meclis takviminin işleyişi nedeniyle yasanın ilk maaş ödemelerinden sonra yürürlüğe girmesi beklenirken, kapsamda bulunan emeklilere oluşacak farkın daha sonra hesaplara yatırılması öngörülüyor.

Milyonlarca emeklinin aylardır beklediği Temmuz zammı netleşirken, maaş artışlarının ardından bu kez ödeme süreci ve en düşük emekli aylığına ilişkin düzenleme gündeme geldi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,76 oranında zam almaya hak kazanırken, memur ve memur emeklilerinin maaşları ise yüzde 13,52 oranında artırılacak. Ancak en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasını öngören teklif henüz yasalaşmadığı için yaklaşık 5 milyon emekli Meclis'ten gelecek kararı bekliyor. Düzenlemenin Temmuz ayı ödeme takvimine yetişmemesi halinde ilk etapta mevcut sisteme göre ödeme yapılması, yasa yürürlüğe girdikten sonra ise oluşan maaş farklarının ayrıca hesaplara aktarılması bekleniyor.

Milyonlarca emeklinin aylardır beklediği Temmuz zammı netleşirken, maaş artışlarının ardından bu kez ödeme süreci ve en düşük emekli aylığına ilişkin düzenleme gündeme geldi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,76 oranında zam almaya hak kazanırken, memur ve memur emeklilerinin maaşları ise yüzde 13,52 oranında artırılacak. Ancak en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasını öngören teklif henüz yasalaşmadığı için yaklaşık 5 milyon emekli Meclis'ten gelecek kararı bekliyor. Düzenlemenin Temmuz ayı ödeme takvimine yetişmemesi halinde ilk etapta mevcut sisteme göre ödeme yapılması, yasa yürürlüğe girdikten sonra ise oluşan maaş farklarının ayrıca hesaplara aktarılması bekleniyor.

Emekli ve memur için temmuz ödemeleri başlıyor: Maaşlar, zam farkları ve taban aylıkta son durum

Milyonlarca emekli ve memurun beklediği temmuz maaş takvimi netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı altı aylık enflasyon verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 17,76, memurlar ile memur emeklilerinin aylıklarına ise yüzde 13,52 oranında zam kesinleşti.

Emekli ve memur için temmuz ödemeleri başlıyor: Maaşlar, zam farkları ve taban aylıkta son durumMilyonlarca emekli ve memurun beklediği temmuz maaş takvimi netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı altı aylık enflasyon verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 17,76, memurlar ile memur emeklilerinin aylıklarına ise yüzde 13,52 oranında zam kesinleşti.

Temmuz artışının ardından gözler hem maaş ödeme takvimine hem de en düşük emekli aylığını 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltecek yasal düzenlemeye çevrildi. Düzenlemenin maaş ödeme tarihine yetişmemesi beklenirken, milyonlarca emekliye önce mevcut sisteme göre ödeme yapılacak, ardından yasa yürürlüğe girdiğinde fark ödemeleri hesaplara yatırılacak. Memurlar ise temmuz ayında zamlı maaşlarının yanı sıra 1 Temmuz-14 Temmuz dönemine ait 14 günlük maaş farkını da alacak. Memur emeklilerine ise temmuz aylıkları zamsız ödendiği için oluşan zam farkı ayrıca hesaplanarak ödenecek.

Temmuz artışının ardından gözler hem maaş ödeme takvimine hem de en düşük emekli aylığını 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltecek yasal düzenlemeye çevrildi. Düzenlemenin maaş ödeme tarihine yetişmemesi beklenirken, milyonlarca emekliye önce mevcut sisteme göre ödeme yapılacak, ardından yasa yürürlüğe girdiğinde fark ödemeleri hesaplara yatırılacak. Memurlar ise temmuz ayında zamlı maaşlarının yanı sıra 1 Temmuz-14 Temmuz dönemine ait 14 günlük maaş farkını da alacak. Memur emeklilerine ise temmuz aylıkları zamsız ödendiği için oluşan zam farkı ayrıca hesaplanarak ödenecek.

En düşük emekli aylığında 23 bin 552 lira dönemi

Temmuz zammıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yüzde 17,76 oranında artış yapıldı. Zamlı kök aylıkların üzerine ayrıca aylığın niteliğine göre yüzde 4 ila yüzde 5 arasında ek ödeme eklendi. Ancak en düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya yükseltecek düzenleme henüz yasalaşmadığı için ödeme günü geldiğinde yeni kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 20 bin liranın altında kalanlara 20 bin lira, bu sınırın üzerinde hesaplanan maaşı bulunanlara ise hesaplanan tutar yatırılacak.

En düşük emekli aylığında 23 bin 552 lira dönemiTemmuz zammıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yüzde 17,76 oranında artış yapıldı. Zamlı kök aylıkların üzerine ayrıca aylığın niteliğine göre yüzde 4 ila yüzde 5 arasında ek ödeme eklendi. Ancak en düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya yükseltecek düzenleme henüz yasalaşmadığı için ödeme günü geldiğinde yeni kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 20 bin liranın altında kalanlara 20 bin lira, bu sınırın üzerinde hesaplanan maaşı bulunanlara ise hesaplanan tutar yatırılacak.

Düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 14 Temmuz'da görüşülmeye başlanması bekleniyor. Bu nedenle yasal sürecin SSK emeklilerinin maaş ödemelerinin başlayacağı 17 Temmuz tarihine yetişmeyeceği değerlendiriliyor. Kanunun Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından temmuz ayında 23 bin 552 liranın altında ödeme alan emeklilere eksik kalan tutarlar fark olarak ödenecek. Böylece yaklaşık 5,1 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 3 bin 552 liraya kadar ilave ödeme alabilecek.

Düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 14 Temmuz'da görüşülmeye başlanması bekleniyor. Bu nedenle yasal sürecin SSK emeklilerinin maaş ödemelerinin başlayacağı 17 Temmuz tarihine yetişmeyeceği değerlendiriliyor. Kanunun Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından temmuz ayında 23 bin 552 liranın altında ödeme alan emeklilere eksik kalan tutarlar fark olarak ödenecek. Böylece yaklaşık 5,1 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 3 bin 552 liraya kadar ilave ödeme alabilecek.

Dul ve yetim aylıkları da yeniden hesaplanacak

Temmuz zammı yalnızca emeklileri değil, dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerini de kapsıyor. Yüzde 17,76'lık artışın ardından taban aylık uygulaması ölüm aylıklarına da hisse oranına göre yansıtılacak.

Buna göre;

Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlara en az 17 bin 664 lira,

Ölüm aylığı oranı yüzde 50 olanlara en az 11 bin 776 lira,

Ölüm aylığı oranı yüzde 25 olanlara ise en az 5 bin 888 lira ödeme yapılacak.

Yasal düzenlemenin maaş ödeme takvimine yetişmemesi nedeniyle bu tutarların altında ödeme alan hak sahiplerine de fark ödemesi daha sonra gerçekleştirilecek.

Dul ve yetim aylıkları da yeniden hesaplanacakTemmuz zammı yalnızca emeklileri değil, dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerini de kapsıyor. Yüzde 17,76'lık artışın ardından taban aylık uygulaması ölüm aylıklarına da hisse oranına göre yansıtılacak.Buna göre;Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlara en az 17 bin 664 lira,Ölüm aylığı oranı yüzde 50 olanlara en az 11 bin 776 lira,Ölüm aylığı oranı yüzde 25 olanlara ise en az 5 bin 888 lira ödeme yapılacak.Yasal düzenlemenin maaş ödeme takvimine yetişmemesi nedeniyle bu tutarların altında ödeme alan hak sahiplerine de fark ödemesi daha sonra gerçekleştirilecek.

Memur emeklileri zam farkını ayrıca alacak

Memur emeklilerinin aylıkları kök maaş üzerinden hesaplanıyor ve bu tutara yüzde 4 oranında ek ödeme ekleniyor. Temmuz zammından önce ek ödeme dahil 27 bin 772 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı, yüzde 13,52'lik artışla 31 bin 527 liraya yükseldi. Ancak memur emeklileri ile dul ve yetimlerine temmuz maaşları zam uygulanmadan ödendi. Bu nedenle oluşan farklar ayrıca hesaplanacak. Aylığını her ay alan memur emeklilerine 1 aylık, üç aylık dönem halinde ödeme alanlara ise ödeme dönemlerine göre 1, 2 veya 3 aylık zam farkı yatırılacak.

Memur emeklileri zam farkını ayrıca alacakMemur emeklilerinin aylıkları kök maaş üzerinden hesaplanıyor ve bu tutara yüzde 4 oranında ek ödeme ekleniyor. Temmuz zammından önce ek ödeme dahil 27 bin 772 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı, yüzde 13,52'lik artışla 31 bin 527 liraya yükseldi. Ancak memur emeklileri ile dul ve yetimlerine temmuz maaşları zam uygulanmadan ödendi. Bu nedenle oluşan farklar ayrıca hesaplanacak. Aylığını her ay alan memur emeklilerine 1 aylık, üç aylık dönem halinde ödeme alanlara ise ödeme dönemlerine göre 1, 2 veya 3 aylık zam farkı yatırılacak.

Memurların hesabına hem zamlı maaş hem 14 günlük fark yatacak

Temmuz ayında yaklaşık 4 milyon kamu görevlisi, maaşlarını yüzde 13,52 zamlı olarak alacak. Aile yardımı (eş ve 6 yaş altı iki çocuk) dahil en düşük memur maaşı 70 bin 224 liraya yükselirken, toplu sözleşme ikramiyesi de bin 113 liraya çıktı. Böylece en düşük ödeme 71 bin 337 liraya ulaştı.

Buna ek olarak yeni maaş katsayılarının yürürlüğe girmesi nedeniyle 1 Temmuz-14 Temmuz dönemine ait maaş ve ücret farkı da ayrıca hesaplanarak memurların hesaplarına yatırılacak.

Memurların hesabına hem zamlı maaş hem 14 günlük fark yatacakTemmuz ayında yaklaşık 4 milyon kamu görevlisi, maaşlarını yüzde 13,52 zamlı olarak alacak. Aile yardımı (eş ve 6 yaş altı iki çocuk) dahil en düşük memur maaşı 70 bin 224 liraya yükselirken, toplu sözleşme ikramiyesi de bin 113 liraya çıktı. Böylece en düşük ödeme 71 bin 337 liraya ulaştı.Buna ek olarak yeni maaş katsayılarının yürürlüğe girmesi nedeniyle 1 Temmuz-14 Temmuz dönemine ait maaş ve ücret farkı da ayrıca hesaplanarak memurların hesaplarına yatırılacak.

En düşük aylıklarda oluşacak farklar

Aylık Türü Mevcut Tutar Zamlı Tutar Fark

En düşük emekli aylığı 20.000 TL 23.552 TL 3.552 TL

Yüzde 75 ölüm aylığı 15.000 TL 17.664 TL 2.664 TL

Yüzde 50 ölüm aylığı 10.000 TL 11.776 TL 1.776 TL

Yüzde 25 ölüm aylığı 5.000 TL 5.888 TL 888 TL

En düşük aylıklarda oluşacak farklarAylık Türü&nbsp;Mevcut Tutar&nbsp;Zamlı Tutar&nbsp;FarkEn düşük emekli aylığı&nbsp;20.000 TL&nbsp;23.552 TL&nbsp;3.552 TLYüzde 75 ölüm aylığı&nbsp;15.000 TL&nbsp;17.664 TL&nbsp;2.664 TLYüzde 50 ölüm aylığı&nbsp;10.000 TL&nbsp;11.776 TL&nbsp;1.776 TLYüzde 25 ölüm aylığı&nbsp;5.000 TL&nbsp;5.888 TL&nbsp;888 TL

Temmuz maaş ödeme takvimi belli oldu

Temmuz ayı maaş ödemeleri SGK takvimine göre gerçekleştirilecek.

SSK emeklileri ile dul ve yetim aylığı alanlara ödemeler 17-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Bağ-Kur emeklileri ile hak sahiplerine ise maaşlar 25-28 Temmuz tarihleri arasında yatırılacak. En düşük emekli aylığı düzenlemesi Resmî Gazete'de yayımlandıktan sonra kapsamdaki 5,1 milyon emekliye oluşan farkların büyük olasılıkla ağustos ayının ilk günlerinde ödenmesi bekleniyor.

Temmuz maaş ödeme takvimi belli olduTemmuz ayı maaş ödemeleri SGK takvimine göre gerçekleştirilecek.SSK emeklileri ile dul ve yetim aylığı alanlara ödemeler 17-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.Bağ-Kur emeklileri ile hak sahiplerine ise maaşlar 25-28 Temmuz tarihleri arasında yatırılacak. En düşük emekli aylığı düzenlemesi Resmî Gazete'de yayımlandıktan sonra kapsamdaki 5,1 milyon emekliye oluşan farkların büyük olasılıkla ağustos ayının ilk günlerinde ödenmesi bekleniyor.

Yaklaşık 4 milyon memur, 15 Temmuz'da zamlı maaşlarıyla birlikte aile yardımlarını, toplu sözleşme ikramiyelerini ve 14 günlük maaş farklarını alacak. Yaklaşık 2,5 milyon memur emeklisi, dul ve yetimin ise temmuz ayı içerisinde yüzde 13,52'lik zam farkını alması bekleniyor. Kesin ödeme tarihi önümüzdeki günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak.

Yaklaşık 4 milyon memur, 15 Temmuz'da zamlı maaşlarıyla birlikte aile yardımlarını, toplu sözleşme ikramiyelerini ve 14 günlük maaş farklarını alacak. Yaklaşık 2,5 milyon memur emeklisi, dul ve yetimin ise temmuz ayı içerisinde yüzde 13,52'lik zam farkını alması bekleniyor. Kesin ödeme tarihi önümüzdeki günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak.

Temmuz ayında emekli olanlar da zamdan yararlanacak

Yıl içerisinde emeklilik başvurusu yapan vatandaşlar, emekli oldukları yılın ocak ve temmuz dönemlerinde uygulanan maaş artışlarından yararlanıyor. Bu kapsamda 2026 yılının ilk yarısında emekli olanlar temmuz ayında açıklanan yüzde 17,76'lık zam oranını maaşlarına yansıtılmış şekilde alacak. Temmuz ayından itibaren emekli aylığı bağlanacak vatandaşların maaşları ise hem ocak hem de temmuz ayı artışları dikkate alınarak hesaplanacak. En düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkaran düzenleme yasalaştıktan sonra ise yeni emeklilere de bu tutarın altında ödeme yapılmayacak.

Temmuz ayında emekli olanlar da zamdan yararlanacakYıl içerisinde emeklilik başvurusu yapan vatandaşlar, emekli oldukları yılın ocak ve temmuz dönemlerinde uygulanan maaş artışlarından yararlanıyor. Bu kapsamda 2026 yılının ilk yarısında emekli olanlar temmuz ayında açıklanan yüzde 17,76'lık zam oranını maaşlarına yansıtılmış şekilde alacak. Temmuz ayından itibaren emekli aylığı bağlanacak vatandaşların maaşları ise hem ocak hem de temmuz ayı artışları dikkate alınarak hesaplanacak. En düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkaran düzenleme yasalaştıktan sonra ise yeni emeklilere de bu tutarın altında ödeme yapılmayacak.
Başlıklar :Emekliemekli maaş farkıemekli zammı
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