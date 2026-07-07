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ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ 2026: Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşını ayın 17, 18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında alanlar...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ 2026: Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşını ayın 17, 18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında alanlar...

10:27, 07/07/2026, Salı
Yeni Şafak
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ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ 2026: Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşını ayın 17, 18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında alanlar...

Temmuz ayında açıklanan zam oranının ardından milyonlarca emeklinin gözü maaş ödeme takvimine çevrildi. SSK emeklileri, artırılan maaşlarının hesaplara hangi tarihten itibaren yatırılacağını araştırırken, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen ödeme takvimi de netleşti. Tahsis numarasına göre yapılacak ödemeler kapsamında emekliler, zam farkı ve yeni maaşlarını belirlenen günlerde alacak.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş ödeme sürecinde beklenen takvim belli oldu. Temmuz zammının kesinleşmesiyle birlikte SSK emeklileri, zamlı maaşlarının hesaplara yatırılacağı tarihi araştırmaya başladı. Tahsis numarasının son hanesine göre gerçekleştirilecek ödemeler kapsamında, emekliler belirlenen tarihlerde yeni maaşlarını almaya başlayacak.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş ödeme sürecinde beklenen takvim belli oldu. Temmuz zammının kesinleşmesiyle birlikte SSK emeklileri, zamlı maaşlarının hesaplara yatırılacağı tarihi araştırmaya başladı. Tahsis numarasının son hanesine göre gerçekleştirilecek ödemeler kapsamında, emekliler belirlenen tarihlerde yeni maaşlarını almaya başlayacak.

EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziran ayında enflasyon yüzde 0,99 olarak geldi. Yıllık enflasyon yüzde 32,11 olurken kira zamlarına uygulanacak 12 aylık ortalama yüzde 32,03 artış olarak gerçekleşti. 6 aylık enflasyon oranlarının belli olmasıyla emekli memur zamlarına uygulanacak oranlar da ortaya çıktı. SSK, Bağkur emeklisi yüzde 17,76 zam almaya hak kazandı.

EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDUTürkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziran ayında enflasyon yüzde 0,99 olarak geldi. Yıllık enflasyon yüzde 32,11 olurken kira zamlarına uygulanacak 12 aylık ortalama yüzde 32,03 artış olarak gerçekleşti. 6 aylık enflasyon oranlarının belli olmasıyla emekli memur zamlarına uygulanacak oranlar da ortaya çıktı. SSK, Bağkur emeklisi yüzde 17,76 zam almaya hak kazandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli maaşının 20.000 TL olduğu güncel durumda taban aylık 23 bin 552 TL'ye yükseldi. Henüz en düşük rakama dair resmi bir açıklama yapılmadı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?En düşük emekli maaşının 20.000 TL olduğu güncel durumda taban aylık 23 bin 552 TL'ye yükseldi. Henüz en düşük rakama dair resmi bir açıklama yapılmadı.

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

4A kapsamındaki SSK emeklileri, her ay olduğu gibi temmuz ayında da zamlı maaşlarını tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen günlerde alacaklar. Yüzde 17,76 oranındaki artışın yansıtıldığı ödemeler, temmuz ayının 17'si ile 26'sı arasında kademeli olarak hesaplara aktarılacak.

(4A SSK)

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaşlarını alacak.

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?4A kapsamındaki SSK emeklileri, her ay olduğu gibi temmuz ayında da zamlı maaşlarını tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen günlerde alacaklar. Yüzde 17,76 oranındaki artışın yansıtıldığı ödemeler, temmuz ayının 17'si ile 26'sı arasında kademeli olarak hesaplara aktarılacak.(4A SSK)Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaşlarını alacak.

4B BAĞ-KUR HAK SAHİPLERİ İÇİN GÜNCEL MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ

Esnaf ve tarım Bağ-Kur emeklilerini kapsayan 4B grubu, zamlı temmuz maaşlarını SSK'lılara göre biraz daha geç, ayın son haftasında cebine koyacak. Enflasyon verisiyle kesinleşen yeni ödeme tutarları, 25 Temmuz ile 28 Temmuz tarihleri arasında vatandaşların banka hesaplarına aktarılacak.

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.

4B BAĞ-KUR HAK SAHİPLERİ İÇİN GÜNCEL MAAŞ ÖDEME GÜNLERİEsnaf ve tarım Bağ-Kur emeklilerini kapsayan 4B grubu, zamlı temmuz maaşlarını SSK'lılara göre biraz daha geç, ayın son haftasında cebine koyacak. Enflasyon verisiyle kesinleşen yeni ödeme tutarları, 25 Temmuz ile 28 Temmuz tarihleri arasında vatandaşların banka hesaplarına aktarılacak.Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

maaşlarını alırlar.

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİÜç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günündeDoğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günündeDoğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günündeDoğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günündeDoğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günündeMart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günündeDoğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günündeDoğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günündeDoğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günündeDoğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günündeOcak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakilerDoğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günündeDoğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günündeDoğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günündeDoğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günündeDoğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günündemaaşlarını alırlar.
Başlıklar :Emekliemekli maaşZamlı Emeki Maaşı
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