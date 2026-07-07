Özel Okul Öğretmenlerine Akademi Şartı Muafiyeti! Torba Kanun Teklifi Meclis'te: Öğretmenlik Mesleği Kanunu yeni düzenlemede neler var?
AK Parti’nin Meclis’e sunduğu yeni Torba Kanun teklifi, eğitim sektöründe görev yapacak öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi gündeme taşıdı. Öğretmenlik mesleğine girişte formasyon yeterli olacak. Yeni düzenlemeyle birlikte özel okullarda görev yapmak isteyen öğretmen adayları için Milli Eğitim Akademisi şartı aranmayacak. Böylece pedagojik formasyon eğitimini tamamlayan adaylar, özel okullarda öğretmenlik yapabilecek.
AK Parti’nin Meclis’e sunduğu “Torba Kanun” teklifi, özel öğretim kurumlarına yönelik yeni düzenlemeler getiriyor. Teklife göre, Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile devlet okullarında öğretmen olacak adaylara getirilen Millî Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi şartı, özel öğretim kurumlarında uygulanmayacak.
Hâlihazırda Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile devlet okullarına öğretmen olarak atanacak adayların, Millî Eğitim Akademisi tarafından verilen hazırlık eğitimini başarıyla tamamlaması zorunlu. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, yaklaşık 33 bin özel öğretim kurumunu ilgilendiren yeni düzenlemeyle, Bakanlıkça belirlenen öğretmenlik alanlarından mezun olan ve pedagojik formasyon ya da öğretmenlik meslek bilgisi yeterliliğine sahip kişiler, Akademi eğitimini almadan özel okullarda görev yapabilecek. MEB’e bağlı özel öğretim kurumlarında hâlihazırda yaklaşık 200 bin öğretmen bulunuyor.
Düzenleme kapsamında özel öğretim kurumlarına uygulanacak idari yaptırımlarda da önemli değişiklikler öngörülüyor. Buna göre, kurumlarda mevzuata aykırı ihlallerin niteliğine göre 4 ve 5 yıllık tekerrür süreleri uygulanacak.
Tekerrür sürelerinin hesaplanmasında, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce işlenen ihlaller de dikkate alınacak. Böylece geçmiş fiiller yeni sistem kapsamında değerlendirilerek yaptırım süreçlerinde esas alınacak.
Öte yandan, geçen yıl 3 bin 780 özel öğretim kurumuna toplam 603 milyon 15 bin lira idari para cezası uygulandı.
En fazla yaptırım uygulanan konular arasında izinsiz personel çalıştırılması, ders defteri ve yoklama fişi doldurulmaması, izinsiz yerleşim planı değişikliği, gerçeğe aykırı ve yanıltıcı reklam verilmesi, mevzuata aykırı öğrenci kaydedilmesi, Bakanlıkça dağıtılan ücretsiz ders kitaplarının kullanılmaması, gerçek dışı not verilmesi ve program dışı eğitim uygulanması yer aldı.
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