12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AF: 12. Yargı Paketinde Af Çıkacak Mı, Meclis'ten Geçti Mi? İnfaz düzenlemesi ve genel af
Adalet alanında kapsamlı değişiklikler öngören 12. Yargı Paketi için geri sayım sürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelmesi beklenen düzenleme kapsamında infaz sisteminden ceza yargılamasına, denetimli serbestlik uygulamalarından çeşitli hukuki düzenlemelere kadar birçok başlıkta değişiklik yapılması planlanıyor. Teklifin yasalaşma sürecine ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, af düzenlemesinin pakette yer alıp almayacağı da merak konusu olmaya devam ediyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alınması beklenen 12. Yargı Paketi için süreç hız kazandı. Yargı alanında yeni düzenlemeleri hayata geçirmesi beklenen teklifin, infaz sisteminde yapılacak değişikliklerin yanı sıra ceza yargılamasına ilişkin çeşitli uygulamaları da yeniden şekillendirmesi öngörülüyor. Düzenlemenin ne zaman yasalaşacağı ve af beklentilerine ilişkin son durum ise vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
12. YARGI PAKETİNE EKLENEN YENİ MADDELER
AK Parti milletvekillerinin önergesiyle 12. Yargı Paketi teklifine yeni bir düzenleme eklendi. Buna göre, dolandırıcılık veya nitelikli dolandırıcılık suçuna yalnızca banka hesabı, kredi kartı ya da ödeme araçlarının kullanılmasına imkan sağlayarak iştirak eden kişiler için cezada indirime gidilecek. Yeni hükümle, haksız menfaat sağlamak amacıyla kendisine veya başkasına ait banka hesabı, kredi kartı ya da ödeme sistemlerine ilişkin bilgileri kullandıran kişilerin fiili yardım etme kapsamında değerlendirilecek. Bu durumda verilecek ceza yarı oranında indirilebilecek.
Temyiz aşamasındaki dosyalar yeniden değerlendirilecek
Düzenlemeye eklenen geçici maddeyle, yasanın yürürlüğe girmesinden önce dolandırıcılık veya nitelikli dolandırıcılık suçundan hüküm giymiş ancak temyiz süreci henüz tamamlanmamış sanıkların dosyaları yeniden ele alınacak.
Bu kapsamda Yargıtay tarafından bozma kararı verilerek dosyalar yeniden yargılama yapılmak üzere ilk derece mahkemelerine gönderilecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bekleyen dosyalar da ilgili mahkemelere iade edilecek.
Zararı karşılayan hükümlüler etkin pişmanlıktan yararlanabilecek
İnfaz aşamasında bulunan hükümlüler ise mağdurun uğradığı zararı tamamen karşılamaları halinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilecek.
Mahkemenin yapacağı ihtarın ardından en geç 6 ay içinde zararın aynen iade veya tazmin yoluyla giderilmesi halinde cezada indirim uygulanabilecek. Ancak mağdurun zararı tamamen karşılanmadan infazın ertelenmesi ya da durdurulması mümkün olmayacak.
HAGB ve erteleme yolu açılabilecek
Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürü Mehmet Ökmen, düzenlemenin amacının gerçek mağdurların zararını gidermek olduğunu belirterek, uygulamada yalnızca yardım eden konumunda bulunan kişilerin "asli fail" gibi cezalandırılmasının önüne geçileceğini ifade etti.
Ökmen'e göre yeni düzenleme sayesinde yardım etme fiili için cezada yarı oranında indirim uygulanabilecek. Mağdurun zararının giderilmesi ve etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması halinde bazı dosyalarda ceza iki yıl veya altına düşebilecek. Böylece şartların oluşması halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) veya cezanın ertelenmesi gibi hukuki imkanlardan yararlanılmasının önü açılabilecek.
12. YARGI PAKETİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
Kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak anılan kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerin ardından kabul edildi. Düzenleme, Genel Kurul'da ele alınmasının ardından yasalaşma sürecine devam edecek.
12. YARGI PAKETİNDE AF VAR MI?
12. Yargı Paketi kapsamında en çok merak edilen başlıklardan biri olan genel af konusunda resmi açıklama geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hazırlanan düzenlemede genel affa ilişkin herhangi bir maddenin yer almadığını belirterek kamuoyundaki iddiaları yalanladı.
Pakette infaz düzenlemesi bulunup bulunmayacağı da gündemdeki yerini koruyor. Bakan Gürlek'in açıklamalarına göre, 12. Yargı Paketi'nde infaz sistemine yönelik yeni bir düzenleme öngörülmüyor. Bu kapsamda, Covid-19 dönemindeki infaz düzenlemesinden yararlanamayan hükümlüler için yeni bir infaz indirimi ya da benzer bir uygulamaya ilişkin resmi bir çalışma bulunmuyor. Düzenlemeye ilişkin olası değişikliklerin ise TBMM'deki yasama sürecinde netlik kazanması bekleniyor.
12. YARGI PAKETİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
Kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak anılan kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerin ardından kabul edildi. Düzenleme, Genel Kurul'da ele alınmasının ardından yasalaşma sürecine devam edecek.
12. YARGI PAKETİNDE AF VAR MI?
12. Yargı Paketi kapsamında en çok merak edilen başlıklardan biri olan genel af konusunda resmi açıklama geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hazırlanan düzenlemede genel affa ilişkin herhangi bir maddenin yer almadığını belirterek kamuoyundaki iddiaları yalanladı.
Pakette infaz düzenlemesi bulunup bulunmayacağı da gündemdeki yerini koruyor. Bakan Gürlek'in açıklamalarına göre, 12. Yargı Paketi'nde infaz sistemine yönelik yeni bir düzenleme öngörülmüyor. Bu kapsamda, Covid-19 dönemindeki infaz düzenlemesinden yararlanamayan hükümlüler için yeni bir infaz indirimi ya da benzer bir uygulamaya ilişkin resmi bir çalışma bulunmuyor. Düzenlemeye ilişkin olası değişikliklerin ise TBMM'deki yasama sürecinde netlik kazanması bekleniyor.
12. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ VE MADDELERİ
TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenen 12. Yargı Paketi, yargı süreçlerinin hızlandırılması ve uygulamada yaşanan bazı sorunların giderilmesine yönelik çok sayıda düzenleme içeriyor.
Teklifte öne çıkan başlıklar şöyle:
Miras yoluyla kalan taşınmazların satış işlemlerine ilişkin yeni düzenlemeler yapılacak.
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) uygulamasının kapsamında değişikliğe gidilecek.
Bilirkişilik sistemi yeniden düzenlenerek gereksiz bilirkişi görevlendirmelerinin önüne geçilecek.
Hukuk davalarında iki duruşma arasındaki süre en fazla 3 ay ile sınırlandırılacak.
Avukatlar, ön inceleme duruşmalarına Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılabilecek.
Noter işlemlerinde belgelerin elektronik ortamda gönderilmesiyle yazışma süreçleri hızlandırılacak.
Bölge idare mahkemelerinin verdiği bazı kararlara itiraz yolu açılacak.
IBAN dolandırıcılığına ilişkin yeni düzenleme geliyor.
Pakette kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak bilinen dosyalara yönelik de önemli bir değişiklik yer alıyor.
Banka hesabı veya ödeme araçlarını başkalarının kullanımına açarak dolandırıcılık suçuna yalnızca yardım eden konumunda bulunan kişiler için cezada indirim uygulanabilecek. Ayrıca mağdurun zararını tamamen karşılayan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanıkların cezalarında da yarı oranında indirim yapılabilmesinin önü açılıyor.
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