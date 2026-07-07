ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA 7 TEMMUZ: Altın yükselecek mi, düşecek mi? 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Adıyaman 500 bin sosyal konut sözleşmesi ne zaman imzalanacak? Adıyaman TOKİ evleri peşinat ve taksit ödemesi ne kadar olacak?

TOKİ tarafından yürütülen '500 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında, Adıyaman’da yeni bir aşama daha geçildi. Daha önce hak sahipliği kesinleşen 4 bin 905 vatandaşın konutlarının blok, kat ve daire numaralarının belirlendiği "Konut Belirleme Kurası" gerçekleştirildi. Hak sahiplerine konutlar, satış bedeli üzerinden %10 peşinat tutarı tahsil edilerek ve kalan borç bakiyesi 240 ay vadeli olarak taksitlendirilerek satılacak. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacak. İşte Adıyaman 500 bin sosyal konut sözleşmesi imzalama tarihi ile TOKİ konut satış fiyatları peşinat ve aylık taksit ödeme tutarı listesi.