ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA 7 TEMMUZ: Altın yükselecek mi, düşecek mi? 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler altın fiyatlarında dalgalanmayı hızlandırırken, yatırımcıların gözü 7 Temmuz Salı gününe ait güncel rakamlara çevrildi. ABD ekonomisinden gelen son verilerin ardından değişen faiz beklentileri, değerli metalde yukarı yönlü hareketi destekledi. İç piyasada ise gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınının alış-satış fiyatları Kapalıçarşı'da yakından takip ediliyor.
Altın piyasasında yeni gün hareketli başladı. Küresel ekonomiye ilişkin gelişmeler ve ABD Merkez Bankasının para politikasına yönelik beklentiler, fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam ediyor. Bir yandan güvenli liman talebi altını desteklerken, diğer yandan uluslararası finans kuruluşlarının yaptığı yeni tahminler yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor. Bu gelişmeler ışığında 7 Temmuz 2026 Salı günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları araştırılıyor.
CANLI ALTIN FİYATLARI 7 TEMMUZ 2026
Gram altın fiyatı
Alış: 6.220,34
Satış: 6.221,063
ÇEYREK ALTIN FİYATI 7 TEMMUZ 2026
Alış: 10.137,00
Satış: 10.240,00
ONS ALTIN FİYATI 7 TEMMUZ 2026
Alış 4.136,31 Dolar
Satış: 4.136,92 Dolar
CUMHURİYET ALTINI 7 TEMMUZ 2026
Alış: 40.380,00 TL
Satış: 40.709,00 TL
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 7 TEMMUZ 2026
Alış: 6177.77 TL
Satış: 6254.32 TL
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