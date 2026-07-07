MOTORİN VE AKARYAKIT GÜNCEL FİYATLARI: 07 Temmuz Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimler araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Küresel petrol piyasasında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, pompa fiyatlarını doğrudan etkilerken motorin fiyatlarına yeni bir zam geldi. Brent petrolün haftaya düşüşle başlaması ise önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik olup olmayacağı sorusunu gündeme taşıdı.
Brent petrol fiyatları ile döviz kurunda yaşanan hareketlilik, akaryakıt tabelalarının yeniden değişmesine neden oluyor. Motorin fiyatlarına yapılan son artışın ardından sürücüler, benzin ve LPG fiyatlarında yeni bir düzenleme olup olmadığını araştırmaya başladı. Küresel petrol fiyatlarının 72 dolar seviyesinin altına gerilemesi ise piyasalarda indirim beklentisini yeniden güçlendirdi.
MOTORİNE ZAM BEKLENİYOR!
Motorin litre fiyatına 7 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 31 kuruşluk zam yapıldı.
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 62,85 TL
Motorin: 66,02 TL
LPG: 31,19 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 62,66 TL
Motorin: 65,83 TL
LPG: 30,59 TL
Ankara
Benzin: 63,80 TL
Motorin: 67,09 TL
LPG: 31,19 TL
İzmir
Benzin: 64.04 T
Motorin: 67.36 TL
LPG: 30,99 TL
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