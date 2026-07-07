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Öğretmen il dışı atamaları ne zaman? 2026 MEB iller arası yer değiştirme başvuru tarihleri

Öğretmen il dışı atamaları ne zaman? 2026 MEB iller arası yer değiştirme başvuru tarihleri

09:42, 07/07/2026, SalıG: Güncelleme: 09:42, 07/07/2026, Salı
Yeni Şafak
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Öğretmen il dışı atamaları ne zaman? 2026 MEB iller arası yer değiştirme başvuru tarihleri

MEB’in duyurusuna göre 2026 öğretmen iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru takvimi netleşti. İller arasında mazerete bağlı yer değişikliği talebinde bulunan öğretmenler 4-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek. Bu kapsamdaki atamalar 11 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak. Peki öğretmen il içi atamaları ne zaman? MEB il içi ve iller arası yer değiştirme tayin başvuru tarihi.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin merakla beklediği 2026 yılı yaz dönemi il içi ve iller arası mazerete bağlı yer değiştirme takvimini yayımladı. Aile birliği, sağlık, can güvenliği ve engellilik gibi durumları kapsayan sürecin ilk aşaması olan ön başvurular 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak. Ön başvurusu onaylanan adaylardan il içinde ilçe grupları arasında yer değişikliği isteyecek öğretmenler 27-29 Temmuz 2026 tarihleri arasında tercihlerini yapacak.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin merakla beklediği 2026 yılı yaz dönemi il içi ve iller arası mazerete bağlı yer değiştirme takvimini yayımladı. Aile birliği, sağlık, can güvenliği ve engellilik gibi durumları kapsayan sürecin ilk aşaması olan ön başvurular 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak. Ön başvurusu onaylanan adaylardan il içinde ilçe grupları arasında yer değişikliği isteyecek öğretmenler 27-29 Temmuz 2026 tarihleri arasında tercihlerini yapacak.

ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Öğretmenler, birinci aşamada 13-24 Temmuz 2026 tarihlerinde mazeretlerini belgeleriyle sisteme yükleyerek ön başvuruda bulunacak.

Ön başvurusu onaylanan öğretmenlerden il içinde ilçe grupları arasında yer değişikliği talebinde bulunanlar, 27-29 Temmuz 2026 tarihlerinde tercih başvurusu yapabilecek. Bu kapsamdaki atamalar, 30 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak.

İller arasında mazerete bağlı yer değişikliği talebinde bulunan öğretmenler ise 4-7 Ağustos 2026 tarihlerinde tercih başvurusunda bulunabilecek. Bu kapsamdaki atamalar, 11 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?Öğretmenler, birinci aşamada 13-24 Temmuz 2026 tarihlerinde mazeretlerini belgeleriyle sisteme yükleyerek ön başvuruda bulunacak.Ön başvurusu onaylanan öğretmenlerden il içinde ilçe grupları arasında yer değişikliği talebinde bulunanlar, 27-29 Temmuz 2026 tarihlerinde tercih başvurusu yapabilecek. Bu kapsamdaki atamalar, 30 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak.İller arasında mazerete bağlı yer değişikliği talebinde bulunan öğretmenler ise 4-7 Ağustos 2026 tarihlerinde tercih başvurusunda bulunabilecek. Bu kapsamdaki atamalar, 11 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

İL İÇİ İL DIŞI ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRBE BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Başvurular Yer Değiştirme Takvimi doğrultusunda Ön Başvuru ve Tercih Başvurusu olmak üzere iki aşamalı olacaktır. Birinci aşamada başvuru yapmayanlar ikinci aşamada tercih başvurusunda bulunamayacaktır.

Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir.

Başvurular birinci aşamada sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince incelenerek uygun olan başvurular onaylanacak, uygun olmayan başvurular ise gerekçesiyle birlikte reddedilecektir.

Başvuruların ikinci aşamasında ise eğitim kurumu tercihleri alınacak olup eğitim kurumu müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacaktır. 


İL İÇİ İL DIŞI ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRBE BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?Başvurular Yer Değiştirme Takvimi doğrultusunda Ön Başvuru ve Tercih Başvurusu olmak üzere iki aşamalı olacaktır. Birinci aşamada başvuru yapmayanlar ikinci aşamada tercih başvurusunda bulunamayacaktır.Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir.Başvurular birinci aşamada sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince incelenerek uygun olan başvurular onaylanacak, uygun olmayan başvurular ise gerekçesiyle birlikte reddedilecektir.Başvuruların ikinci aşamasında ise eğitim kurumu tercihleri alınacak olup eğitim kurumu müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacaktır.&nbsp;

MEB'e bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin;

• Aile Birliği

• Sağlık

• Can Güvenliği

• Engellilik Durumu

• Diğer Nedenler

mazeretlerine bağlı olarak iller arasında yer değiştirme işlemleri aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır. MEB kadrolarında görev yapan öğretmenler bu Duyuru kapsamında başvuruda bulunabilecektir. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken kadrolu öğretmenliğe atananlar 31 Aralık 2026 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam üç yıllık çalışma süresini tamamlamaları halinde başvuruda bulunabileceklerdir. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlardan ön başvurunun son günü 24 Temmuz 2026 tarihine kadar öğretmen kadrosunda göreve başlamaları halinde bu bölümün 1’inci

maddesinde yer alan şartı sağlamak kaydıyla başvuru yapabilecektir. Başvurular Yer Değiştirme Takvimi doğrultusunda Ön Başvuru ve Tercih Başvurusu olmak

üzere iki aşamalı olacaktır. Birinci aşamada başvuru yapmayanlar ikinci aşamada tercih başvurusunda bulunamayacaktır.


2026 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İl İçinde İlçe Grupları Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu İçin Tıklayınız.


2026 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu İçin Tıklayınız.

MEB'e bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin;• Aile Birliği• Sağlık• Can Güvenliği• Engellilik Durumu• Diğer Nedenlermazeretlerine bağlı olarak iller arasında yer değiştirme işlemleri aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.&nbsp;MEB kadrolarında görev yapan öğretmenler bu Duyuru kapsamında başvuruda bulunabilecektir. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken kadrolu öğretmenliğe atananlar 31 Aralık 2026 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam üç yıllık çalışma süresini tamamlamaları halinde başvuruda bulunabileceklerdir. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlardan ön başvurunun son günü 24 Temmuz 2026 tarihine kadar öğretmen kadrosunda göreve başlamaları halinde bu bölümün 1’incimaddesinde yer alan şartı sağlamak kaydıyla başvuru yapabilecektir. Başvurular Yer Değiştirme Takvimi doğrultusunda Ön Başvuru ve Tercih Başvurusu olmaküzere iki aşamalı olacaktır. Birinci aşamada başvuru yapmayanlar ikinci aşamada tercih başvurusunda bulunamayacaktır.2026 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İl İçinde İlçe Grupları Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu İçin Tıklayınız.2026 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu İçin Tıklayınız.

MEB il içi/il dışı atama takvimi

MEB il içi/il dışı atama takvimi
Başlıklar :MEBöğretmen atamatayin sonuçlarımazerete bağlı yer değiştirmeproje okulu atama sonuçları
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