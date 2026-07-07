Dünya Kupası çeyrek finale çıkan takımlar hangileri? 2026 Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman?
2026 Dünya Kupası’nda son 16 turu heyecanı devam ederken çeyrek finale yükselen takımlar da belli oldu. Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde İspanya, 90+1. dakikada bulduğu golle Portekiz'i yenerek çeyrek finale yükseldi. Belçika, ev sahiplerinden ABD'yi yenerek çeyrek finale adını yazdıran takım oldu. İşte 2026 Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan dolu son 16 turu maçları devam ederken, rakiplerini elemeyi başararak adını çeyrek finale yazdıran ilk takımlar belli oldu. Turnuvanın açılış gününde ev sahiplerinden Kanada'yı net bir skorla 3-0 mağlup eden Fas, çeyrek finale yükselen ilk ekip olma başarısını gösterdi.
Dünya Kupası çeyrek final oynayacak ülkeler-takımlar hangileri?
Son 16 turunun bir diğer kritik eşleşmesinde ise son finalist Fransa, zorlu geçen mücadelede Paraguay'ı Kylian Mbappé'nin penaltı golüyle 1-0 yenerek çeyrek final biletini cebine koydu. Meksika'yla Mexico City'de karşı karşıya gelen İngiltere, ev sahibini 3-2 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Brezilya, Norveç'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.
Bu sonuçların ardından turnuvanın ilk çeyrek final eşleşmesi de Fas ile Fransa arasında netleşmiş oldu. Belçika, ev sahiplerinden ABD'yi yenerek çeyrek finale yükselirken, Portekiz'i 1-0 mağlup eden İspanya çeyrek finalde.
2026 Dünya Kupası son 16 turu maç programı
7 Temmuz 19:00 Arjantin - Mısır
7 Temmuz 23:00 İsviçre - Kolombiya
Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman?
Çeyrek final karşılaşmaları 9-12 Temmuz, yarı finaller 14-15 Temmuz, üçüncülük maçı 18 Temmuz ve final ise 19 Temmuz tarihinde oynanacak.
Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman?
Dünya Kupası yarı final karşılaşmaları ise 14-15 Temmuz'da yapılacak.
Dünya Kupası final maçı ne zaman?
FIFA 2026 Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı 18 Temmuz'da, şampiyonun belli olacağı final ise 19 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşecek. Turnuvada finale, MetLife Stadyumu ev sahipliği yapacak.
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