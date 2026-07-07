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İlk Evim Konut Kredisi Başvurusu Başladı mı? 2026 Son Durum ve Başvuru Şartları

İlk Evim Konut Kredisi Başvurusu Başladı mı? 2026 Son Durum ve Başvuru Şartları

09:15, 07/07/2026, SalıG: Güncelleme: 09:15, 07/07/2026, Salı
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İlk Evim Konut Kredisi Başvurusu Başladı mı? 2026 Son Durum ve Başvuru Şartları
İlk evim kampanyası ile ilk kez ev sahibi olacaklara uygun ödemeli kredi sunulacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde sosyal konut kampanyasının müjdesini vermişti. İlk evim konut kampanyası ile düşük oranlı konut kredisi başvuruları, Türkiye'de ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Bu kampanyalar, devlet destekleriyle daha uygun koşullarda konut sahibi olmayı hedefliyor. Başvuru tarihine dair net bir açıklama yapılmaması nedeniyle İlk Evim Kredisi ne zaman başlıyor sorusu yoğun şekilde geliyor. İlk ev kampanyası başvuru şartları arasında genellikle düzenli bir gelir belgesi, kredi notu ve konutun belirli standartlara uygun olması gibi kriterlerin olması bekleniyor.

İlk evim kampanyası, ilk kez ev alacaklar için büyük bir fırsat sunan bir konut kredisi kampanyasıdır. İlk evim konut kampanyası, ev sahibi olmak isteyen bireylerin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için uzun vade seçenekleri ile dikkat çekiyor. Özellikle ilk kez ev alacaklara konut kredisi kampanyası, uygun ödeme koşulları ve avantajlı finansman seçenekleri ile ev sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Bu kampanya kapsamında, ev sahibi olmayı planlayanlar uygun kredi fırsatlarından yararlanarak kendi evlerine sahip olma yolunda önemli bir adım atabilirler.

İlk evim kampanyası, ilk kez ev alacaklar için büyük bir fırsat sunan bir konut kredisi kampanyasıdır. İlk evim konut kampanyası, ev sahibi olmak isteyen bireylerin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için uzun vade seçenekleri ile dikkat çekiyor. Özellikle ilk kez ev alacaklara konut kredisi kampanyası, uygun ödeme koşulları ve avantajlı finansman seçenekleri ile ev sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Bu kampanya kapsamında, ev sahibi olmayı planlayanlar uygun kredi fırsatlarından yararlanarak kendi evlerine sahip olma yolunda önemli bir adım atabilirler.

İlk evim kampanyası, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara büyük fırsatlar sunmaktadır. Ancak kampanyadan yararlanabilmek için belirli şartları taşımak ve güncel bilgileri takip etmek önemlidir. İlk kez ev sahibi olacaklara yönelik düşük faizli konut kredisi açıklamasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yapmıştı. Ev sahibi olmak isteyenler düşük 1,20 faizli konut kredisini bekliyor. Peki, ilk evim konut kredisinde son durum nedir, şartlar belli oldu mu?

İlk evim kampanyası, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara büyük fırsatlar sunmaktadır. Ancak kampanyadan yararlanabilmek için belirli şartları taşımak ve güncel bilgileri takip etmek önemlidir. İlk kez ev sahibi olacaklara yönelik düşük faizli konut kredisi açıklamasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yapmıştı. Ev sahibi olmak isteyenler düşük 1,20 faizli konut kredisini bekliyor. Peki, ilk evim konut kredisinde son durum nedir, şartlar belli oldu mu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde yeni bir sosyal konut kampanyasının müjdesini verdi. Kurum, “81 ili kapsayan, bugüne kadar yapılmış en büyük sosyal konut kampanyasını başlatacağız.” diyerek detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacağı açıklamıştı. Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde birinci konut edinimine destek verileceğini, sosyal konut üretimine yönelik politikalar yürütüleceğini dile getirmişti. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in geçtiğimiz günlerde satılık ve kiralıkta fiyatların düşebilmesi için yeni konut arzının sağlanmasına yönelik açıklamalarda bulundu. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde yeni bir sosyal konut kampanyasının müjdesini verdi. Kurum, “81 ili kapsayan, bugüne kadar yapılmış en büyük sosyal konut kampanyasını başlatacağız.” diyerek detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacağı açıklamıştı. Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde birinci konut edinimine destek verileceğini, sosyal konut üretimine yönelik politikalar yürütüleceğini dile getirmişti. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in geçtiğimiz günlerde satılık ve kiralıkta fiyatların düşebilmesi için yeni konut arzının sağlanmasına yönelik açıklamalarda bulundu.&nbsp;

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmalar devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenlemenin Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelmesi bekleniyor.

Dar gelirlinin konut alımını destekleyecek 1.20 düşük faizli konut kredisi İlk Evim Kampanyası ile ilgili başvuru detayları henüz netleşmedi.

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmalar devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenlemenin Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelmesi bekleniyor.Dar gelirlinin konut alımını destekleyecek 1.20 düşük faizli konut kredisi İlk Evim Kampanyası ile ilgili başvuru detayları henüz netleşmedi.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İlk evim 1,20 faizli konut kredisinden hiç evi olmayan kişiler yararlanabilecek. Daha önceki kampanyalarda, taşınmazı alacağı şehirde son 1 yılda konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa dahi hisse oranının %50'den fazla olmaması gibi kriterler uygulanabilir.

Özellikle ilk kez ev alacaklar için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir. Satın alınan konutta belli bir süre oturma şartı da farklı bir düzenleme olarak karşımıza çıkabilir.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?İlk evim 1,20 faizli konut kredisinden hiç evi olmayan kişiler yararlanabilecek. Daha önceki kampanyalarda, taşınmazı alacağı şehirde son 1 yılda konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa dahi hisse oranının %50'den fazla olmaması gibi kriterler uygulanabilir.Özellikle ilk kez ev alacaklar için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir. Satın alınan konutta belli bir süre oturma şartı da farklı bir düzenleme olarak karşımıza çıkabilir.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ VADE NE KADAR OLACAK?

Daha önceki gerçekleştirilen kampanyalar göz önüne alındığında kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor.

İlk kez ev alacaklar düşük 1,20 faizli konut kredisi konut kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı sunulabilir.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ VADE NE KADAR OLACAK?Daha önceki gerçekleştirilen kampanyalar göz önüne alındığında kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor.İlk kez ev alacaklar düşük 1,20 faizli konut kredisi konut kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı sunulabilir.

İLK EVİM KREDİSİ KİMLERE VERİLİR?

Ev alma kredisi için yalnızca ilk kez ev sahibi olacak insanlar başvurabilecek, halihazırda evi bulunan veya daha önceden ev sahibi olmuş insanlar ilk evim kredisi başvurusu yapamayacak. Kampanyaya ait konut kredi faiz oranları %1,20 seviyelerinde olacak.

İLK EVİM KREDİSİ KİMLERE VERİLİR?Ev alma kredisi için yalnızca ilk kez ev sahibi olacak insanlar başvurabilecek, halihazırda evi bulunan veya daha önceden ev sahibi olmuş insanlar ilk evim kredisi başvurusu yapamayacak. Kampanyaya ait konut kredi faiz oranları %1,20 seviyelerinde olacak.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN DÜŞÜK FAİZLİ İLK EVİM KONUT KREDİ KAMPANYASI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Kasım'da yapılan kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Aile ve Gençlik Fonu' ve konut kredisiyle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ifadeleri şöyle:

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN DÜŞÜK FAİZLİ İLK EVİM KONUT KREDİ KAMPANYASI AÇIKLAMASICumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Kasım'da yapılan kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Aile ve Gençlik Fonu' ve konut kredisiyle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ifadeleri şöyle:

"Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor.

"Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor.
Başlıklar :İlk Evim kampanyasıdüşük faizli konut kredisidüşük 120 faizli konut kredisiilk ev alacaklara kredi
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