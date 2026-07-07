12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AF DÜZENLEMESİ: 12. Yargı Paketi'nde af var mı, infaz düzenlemesi olacak mı? İşte beklenen maddeler
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 12. Yargı Paketi'nde gözler yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Adalet Bakanlığı'nın hazırlıklarını sürdürdüğü düzenlemenin kısa süre içinde Genel Kurul gündemine gelmesi beklenirken, infaz sistemine ilişkin değişiklikler, ceza hukukunda yapılacak düzenlemeler ve dolandırıcılıkla mücadeleyi güçlendirecek yeni maddeler kamuoyunun en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Düzenlemenin yasalaşma takvimi ve kapsamı yakından takip ediliyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemindeki 12. Yargı Paketi, içeriğinde yer alması beklenen düzenlemeler nedeniyle yakından takip ediliyor. Ceza hukukunda değişiklikler, infaz sistemine ilişkin yeni uygulamalar ve özellikle dolandırıcılık suçlarına yönelik tedbirlerin yer alacağı belirtilen teklifin önümüzdeki günlerde görüşülmesi bekleniyor. Kamuoyunda ise düzenlemenin kapsamı ve yürürlük tarihi en çok araştırılan konular arasında bulunuyor.
12. YARGI PAKETİ MECLİS'TE Mİ?
Kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak anılan kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerin ardından kabul edildi. Düzenleme, Genel Kurul'da ele alınmasının ardından yasalaşma sürecine devam edecek.
12. YARGI PAKETİNDE AF VAR MI?
12. Yargı Paketi kapsamında en çok merak edilen başlıklardan biri olan genel af konusunda resmi açıklama geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hazırlanan düzenlemede genel affa ilişkin herhangi bir maddenin yer almadığını belirterek kamuoyundaki iddiaları yalanladı. Pakette infaz düzenlemesi bulunup bulunmayacağı da gündemdeki yerini koruyor. Bakan Gürlek'in açıklamalarına göre, 12. Yargı Paketi'nde infaz sistemine yönelik yeni bir düzenleme öngörülmüyor. Bu kapsamda, Covid-19 dönemindeki infaz düzenlemesinden yararlanamayan hükümlüler için yeni bir infaz indirimi ya da benzer bir uygulamaya ilişkin resmi bir çalışma bulunmuyor. Düzenlemeye ilişkin olası değişikliklerin ise TBMM'deki yasama sürecinde netlik kazanması bekleniyor.
YARGI PAKETİ İÇERİĞİ
TBMM Genel Kurul'da, kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de ele alınacak.
Bu düzenlemeyle Danıştay'daki daire sayısının 10'a düşürülmesine yönelik 23 Temmuz 2026'da sona erecek süre 4 yıl daha uzatılacak.
İdare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamı genişletilecek.
Hakimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulması halinde uyarma cezası verilecek.
Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümler, işkence ve eziyet suçları ile kamu görevlisinin görevi sebebiyle işlediği ve Anayasa'nın "Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı" başlıklı 17'nci maddesi kapsamında kötü muamele kabul edilebilecek suçlar hakkında uygulanmayacak. TBMM Genel Kurul'da, kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de ele alınacak.
Bu düzenlemeyle Danıştay'daki daire sayısının 10'a düşürülmesine yönelik 23 Temmuz 2026'da sona erecek süre 4 yıl daha uzatılacak.
İdare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamı genişletilecek.
Hakimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulması halinde uyarma cezası verilecek.
Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümler, işkence ve eziyet suçları ile kamu görevlisinin görevi sebebiyle işlediği ve Anayasa'nın "Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı" başlıklı 17'nci maddesi kapsamında kötü muamele kabul edilebilecek suçlar hakkında uygulanmayacak.
TBMM Adalet Komisyonu'nda şekillenen ve adalet sisteminde önemli reformlar barındıran 12. Yargı Paketi, yargılama sürelerini kısaltmayı ve adalete erişimi hızlandırmayı hedefliyor. Kamuoyuna sızan taslak metinlerde, mahkemelerdeki iş yükünü hafifletecek ve vatandaşın günlük hayatına doğrudan dokunacak kritik reformlar yer alıyor. Hızlı Yargılama ve Bürokrasi: Hukuk mahkemelerindeki davaların karara bağlanma süreleri kısalacak, tebligatların hızla ulaştırılması için dijital altyapı iyileştirilecek.
Alternatif Çözümler ve Noterlik: Arabuluculuk sisteminin kapsamı daha da genişletilerek birçok uyuşmazlığın mahkemeye gitmeden çözülmesi sağlanacak; noterlik işlemlerinde yeni kolaylıklar devreye alınacak. Sanal Suçlar ve Çocuk Hakları: Son dönemde artan IBAN dolandırıcılığı ve dijital platformlar üzerinden işlenen suçlara yönelik yeni ceza düzenlemeleri yapılacak. Çocukların taraf olduğu adli süreçlerde ise pedagojik ve koruyucu yeni uygulamalar hayata geçirilecek. İstinaf ve Temyiz Ayarı: Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) günün şartlarına göre yapılacak güncellemelerin yanı sıra, üst mahkemelerdeki (istinaf ve temyiz) süreçleri sadeleştirecek adımlar atılacak.
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