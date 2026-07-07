ÖGG 121. dönem soruları ve cevap anahtarı 2026! EGM ÖGG soruları ve cevapları ne zaman, bugün mü açıklanacak?

TOKİ konutları nerede hangi il ve ilçelerde var? 500 bin sosyal konut yerleri belli oldu mu?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura süreçlerinin tamamlanmasının ardından gözler konutların yükseleceği bölgelere çevrildi. Adıyaman'da hak sahipleri için de konut belirleme kurası çekildi. Böylelikle vatandaşlar blok ve kat daire tipini öğrenmiş oldu. TOKİ, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konutun yer alacağı ilçeleri duyurdu. İstanbul’da Avrupa ve Anadolu yakasındaki stratejik rezerv alanlar öne çıkarken, Ankara’da gelişmekte olan batı ve güney aksları, İzmir’de ise yeni imar planı tamamlanan ilçeler dikkat çekiyor. Proje kapsamında vatandaşlar, il il ve ilçe ilçe TOKİ sosyal konutlarının nerelerde yapılacağını merak ediyor. İşte TOKİ 500 bin sosyal konut yerlerinin bulunduğu il ve ilçeler.