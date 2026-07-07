EYT düzenlemesinin ardından 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olanlar, "bir gün veya birkaç ayla EYT'yi kaçırdıklarını" belirterek kademeli emeklilik taleplerini dile getirmeye devam ediyor. Kademeli emeklilik beklentisi her geçen gün artmakta. 1999-2008 arası sigorta girişi olanlara erken emeklilik yolu açılması için vatandaşlar, yetkililerden çalışma bekliyor. Tamamlayıcı emeklilik sistemi OVP’ye girken bir yandan da 2000 ve 2008 arası kademeli (erken) emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? Kadın ve erkek erken emeklilik prim gün sayısı ve yaşı değişecek mi? sorusuna yanıt aranıyor. Emekli olamayan çalışanlar ise erken emeklilik yani kademeli emeklilik tablosu kadın ve erkek şartlarını beklemeye başladı. İşte 2000 ve 2008 arası kademeli emeklilik teklifi düzenlemesine ilişkin detaylar.