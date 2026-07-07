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Saat & Saat halka arz ne zaman, halka arz fiyatı ne kadar? Saat ve Saat kaç lot verecek?

Saat & Saat halka arz ne zaman, halka arz fiyatı ne kadar? Saat ve Saat kaç lot verecek?

08:59, 07/07/2026, SalıG: Güncelleme: 08:59, 07/07/2026, Salı
Yeni Şafak
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Saat & Saat halka arz ne zaman, halka arz fiyatı ne kadar? Saat ve Saat kaç lot verecek?

Saat&Saat halka arz oluyor. Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. için talep toplama süreci 6, 7 ve 8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Pay başına halka arz fiyatı 56 TL olarak belirlenirken, konsorsiyum liderliğini Halk Yatırım ve Garanti BBVA Yatırım üstleniyor. Katılım Endeksi’ne uygun olduğu belirtilen halka arzda ek satış hariç toplam 66.944.955 lot payın satışı planlanıyor; fazla talep gelmesi halinde 13.388.991 lot ek pay satışıyla toplam pay adedi 80.333.946 lota çıkabilecek. Peki Saat&Saat kaç lot verecek?

Sermaye Piyasası Kurulu, yayımladığı son haftalık bültende Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı. Borsa İstanbul'da yatırımcıların heyecanla beklediği Saat&Saat (SSAAT) halka arzında talep toplama süreci 6 - 7 - 8 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Halk Yatırım ve Garanti BBVA Yatırım konsorsiyum liderliğinde, 56,00 TL sabit fiyatla yürütülen ve Katılım Endeksine uygun olan halka arzda toplam 66.944.955 lot (ek satışla birlikte 80,3 milyon lot) pay dağıtılacak.

Sermaye Piyasası Kurulu, yayımladığı son haftalık bültende Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı. Borsa İstanbul'da yatırımcıların heyecanla beklediği Saat&amp;Saat (SSAAT) halka arzında talep toplama süreci 6 - 7 - 8 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Halk Yatırım ve Garanti BBVA Yatırım konsorsiyum liderliğinde, 56,00 TL sabit fiyatla yürütülen ve Katılım Endeksine uygun olan halka arzda toplam 66.944.955 lot (ek satışla birlikte 80,3 milyon lot) pay dağıtılacak.

Saat&Saat halka arz ne zaman talep toplama tarihi?

Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. SPK onayı aldı. Şirket, 6-7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde 3 gün boyunca yatırımcılarından talep toplayacak. Saat ve Saat halka arz fiyatı 56,00 TL olarak açıklandı.

Saat&amp;Saat halka arz ne zaman talep toplama tarihi?Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. SPK onayı aldı. Şirket, 6-7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde 3 gün boyunca yatırımcılarından talep toplayacak. Saat ve Saat halka arz fiyatı 56,00 TL olarak açıklandı.

Saat ve Saat halka arz fiyatı ne kadar?

Saat ve Saat halka arzında pay başına satış fiyatı 56,00 TL olarak belirlendi. Yatırımcılar, talep toplama sürecinde bu fiyat üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Saat ve Saat kaç lot satışa sunulacak?

Halka arz kapsamında toplam 66 milyon 944 bin 955 adet pay yatırımcılara sunulacak. Bunun yanında 13 milyon 388 bin 991 adet ek satış hakkı da bulunuyor.

Saat ve Saat halka arz fiyatı ne kadar?Saat ve Saat halka arzında pay başına satış fiyatı 56,00 TL olarak belirlendi. Yatırımcılar, talep toplama sürecinde bu fiyat üzerinden başvuruda bulunabilecek.Saat ve Saat kaç lot satışa sunulacak?Halka arz kapsamında toplam 66 milyon 944 bin 955 adet pay yatırımcılara sunulacak. Bunun yanında 13 milyon 388 bin 991 adet ek satış hakkı da bulunuyor.

Saat ve Saat kaç lot verir?

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *

- 150 Bin katılım ~ 267 Lot (14952 TL).

- 250 Bin katılım ~ 161 Lot (9016 TL).

- 350 Bin katılım ~ 114 Lot (6384 TL).

- 500 Bin katılım ~ 80 Lot (4480 TL).

- 700 Bin katılım ~ 57 Lot (3192 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 36 Lot (2016 TL).

- 1.6 Milyon katılım ~ 25 Lot (1400 TL).

- 2.2 Milyon katılım ~ 19 Lot (1064 TL).

Saat ve Saat kaç lot verir?Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *- 150 Bin katılım ~ 267 Lot (14952 TL).- 250 Bin katılım ~ 161 Lot (9016 TL).- 350 Bin katılım ~ 114 Lot (6384 TL).- 500 Bin katılım ~ 80 Lot (4480 TL).- 700 Bin katılım ~ 57 Lot (3192 TL).- 1.1 Milyon katılım ~ 36 Lot (2016 TL).- 1.6 Milyon katılım ~ 25 Lot (1400 TL).- 2.2 Milyon katılım ~ 19 Lot (1064 TL).

Saat ve Saat eşit dağıtım mı olacak?

Saat ve Saat halka arzında eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Bu yöntemde bireysel yatırımcılara, gelen talep doğrultusunda eşit esaslı pay dağıtımı yapılacak.

Saat ve Saat halka arz katılım endeksine uygun mu?

Saat ve Saat halka arzı katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

Saat ve Saat halka arzı hangi bankalarda var?

Halka arzın konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ ile Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ üstlenecek.Konsorsiyuma katılacak banka ve aracı kurumların tam listesi ise talep toplama tarihlerinin açıklanmasıyla birlikte kamuoyuyla paylaşılacak.

Saat ve Saat eşit dağıtım mı olacak?Saat ve Saat halka arzında eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Bu yöntemde bireysel yatırımcılara, gelen talep doğrultusunda eşit esaslı pay dağıtımı yapılacak.Saat ve Saat halka arz katılım endeksine uygun mu?Saat ve Saat halka arzı katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.Saat ve Saat halka arzı hangi bankalarda var?Halka arzın konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ ile Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ üstlenecek.Konsorsiyuma katılacak banka ve aracı kurumların tam listesi ise talep toplama tarihlerinin açıklanmasıyla birlikte kamuoyuyla paylaşılacak.
Başlıklar :Saat ve SaatSaat ve Saat halka arzhalka arz fiyatı
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