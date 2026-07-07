KPSS lisans başvurusu ne zaman bitecek? 2026 KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınavı ve başvuru tarihleri

Kademeli emeklilik çıkacak mı son durum? 1999 ve 2008 arası sigorta girişi olanlara erken emeklilik torba yasada var mı? Kademeli emeklilik yaş tablosu

Kademeli emeklilik, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi sonrası Türkiye’de emeklilik sistemine dair en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi. Özellikle 1999 ile 2008 yılları arasında sigorta girişi bulunan çalışanlar, mevcut sistemde yaş şartına takıldıkları için kademeli bir geçiş modeli beklentisini yakından takip ediyor. Bu modelde emeklilik yaşı ve prim şartlarının sigorta başlangıç tarihine göre kademeli olarak esnetilmesi öngörülüyor. Kademeli emeklilik teklifi Meclis'e sunulmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önceden yaptığı açıklamada kademeli emeklilik ve staj sigortası ile ilgili son durumu paylaştı. Peki kademeli emeklilik ile ilgili son durum nedir? Kademeli emeklilik gelecek mi, 1999 ve 2008 arası sigortalı olanlara kademeli erken emeklilik torba yasada var mı? İşte 2000-2008 arası SGK sigorta girişi olanlar için kademeli erken emeklilik tablosu: