NATO'nun en güçlü orduları 2026 belli oldu! Türkiye'nin sıralamadaki yeri dikkat çekti
12:55, 07/07/2026, SalıG: Güncelleme: 12:57, 07/07/2026, Salı
Yeni Şafak
NATO üyesi ülkelerin askeri güç dengesi 2026 yılı itibarıyla yeniden şekillendi. Savunma bütçeleri, aktif asker sayısı, hava ve deniz kuvvetleri, kara unsurları ile teknolojik kabiliyetler dikkate alınarak hazırlanan yeni sıralama, ittifak içerisindeki güç dağılımını bir kez daha ortaya koydu. Küresel savunma analizleriyle bilinen Global Firepower'ın yayımladığı raporda birçok ülkenin sıralaması değişirken, Türkiye'nin listedeki konumu da dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.
Savunma alanındaki yatırımlar, modernizasyon çalışmaları ve askeri kapasitedeki değişimler NATO ülkelerinin güç sıralamasını yeniden belirledi. Global Firepower tarafından hazırlanan 2026 raporunda, ittifak üyelerinin sahip olduğu askeri envanter, personel kapasitesi, hava, kara ve deniz gücü ile lojistik kabiliyetleri ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Açıklanan listede Türkiye'nin bulunduğu sıra ve son yıllardaki performansı ise kamuoyunun en çok merak ettiği konular arasında yer aldı.
20-BELÇİKA
19-MACARİSTAN
18-ÇEKYA
17-ROMANYA
16-FİNLANDİYA
15-DANİMARKA
14-NORVEÇ
13-PORTEKİZ
12-HOLLANDA
11.YUNANİSTAN
10-KANADA
9-İSVEÇ
8-POLONYA
7-İSPANYA
6-ALMANYA
5-İTALYA
4-TÜRKİYE
3-BİRLEŞİK KRALLIK
2-FRANSA
1-ABD
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