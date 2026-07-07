EMEKLİ ZAMLI PROMOSYON MİKTARLARI 2026: En yüksek promosyon ödemesini hangi banka veriyor?

ŞEKERBANK

Şekerbank, SGK emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, maaşını Şekerbank'a taşıyan ya da mevcut taahhüdünü yenileyen emeklilere 35.000 TL'ye kadar promosyon ve ek ödül fırsatı sunuyor.

Kampanya kapsamında 0 – 9.999 TL maaş alan emeklilere 18.000 TL'ye kadar, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise ek koşullarla birlikte 35.000 TL'ye kadar toplam ödeme yapılabiliyor.

1 – 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyadan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanabiliyor. Banka, 3 yıl boyunca maaşını Şekerbank'tan alma taahhüdü verilmesini şart koşuyor.

TEB

TEB, emekli müşterilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, emekli maaşını TEB'e taşıyan ve 36 ay boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilere 21.000 TL'ye varan promosyon imkânı sunuyor.

Kampanya kapsamında maaş tutarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen nakit promosyona ek olarak, otomatik fatura talimatı şartıyla 9.000 TL'ye kadar ilave ödeme yapılabiliyor. Böylece toplam kazanç en üst dilimde 21.000 TL'ye ulaşıyor.

Ek promosyondan yararlanmak için elektrik veya doğalgaz faturası dahil en az iki otomatik ödeme talimatı verilmesi gerekiyor.

1 – 31 Temmuz 2026 dönemine ilişkin emekli bankacılığı kampanyasından SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanabiliyor. Ödemelerin, maaşın bankaya yatırılmasının ardından taahhüt şartlarına bağlı olarak gerçekleştirildiği belirtildi.