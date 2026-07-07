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EMEKLİ ZAMLI PROMOSYON MİKTARLARI 2026: En yüksek promosyon ödemesini hangi banka veriyor?

EMEKLİ ZAMLI PROMOSYON MİKTARLARI 2026: En yüksek promosyon ödemesini hangi banka veriyor?

11:51, 07/07/2026, Salı
Yeni Şafak
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EMEKLİ ZAMLI PROMOSYON MİKTARLARI 2026: En yüksek promosyon ödemesini hangi banka veriyor?

Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan yüzde 17,76'lık artışın ardından bankalar da promosyon yarışında yeni dönemi başlattı. Maaşların yükselmesiyle birlikte kamu ve özel bankalar, emeklilere sundukları nakit promosyon tutarlarını ve ek avantajlarını yeniden güncelledi. Maaşını başka bankaya taşımayı planlayan emekliler ise hangi bankanın daha yüksek ödeme yaptığını ve ek kampanyalar kapsamında ne kadar gelir elde edebileceğini araştırmaya başladı. Güncel promosyon tutarları, bankaların resmi kampanyaları doğrultusunda yeniden şekillendi.

Emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılan zam, bankaların promosyon kampanyalarını da hareketlendirdi. Güncellenen maaş tutarları sonrasında birçok banka promosyon ödemelerini yeniden düzenlerken, nakit desteğinin yanı sıra ek ödül ve kampanyalar da dikkat çekmeye başladı. Emekliler ise maaşlarını hangi bankaya taşımanın daha avantajlı olacağını araştırırken, kamu ve özel bankaların sunduğu güncel promosyon teklifleri karşılaştırılmaya başlandı.

Emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılan zam, bankaların promosyon kampanyalarını da hareketlendirdi. Güncellenen maaş tutarları sonrasında birçok banka promosyon ödemelerini yeniden düzenlerken, nakit desteğinin yanı sıra ek ödül ve kampanyalar da dikkat çekmeye başladı. Emekliler ise maaşlarını hangi bankaya taşımanın daha avantajlı olacağını araştırırken, kamu ve özel bankaların sunduğu güncel promosyon teklifleri karşılaştırılmaya başlandı.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI YÜKSELECEK Mİ?

Emekli promosyon ödemeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan İsa Karakaş, Temmuz ayındaki maaş artışlarının ardından bankaların promosyon tutarlarında değişikliğe gidebileceğini belirtti. Karakaş, zamlı maaşların netleşmesinin ardından bankaların yeni kampanyalar oluşturabileceğini ifade ederek, emeklilerin karar vermeden önce güncel teklifleri takip etmesinin önemli olduğunu söyledi.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI YÜKSELECEK Mİ?Emekli promosyon ödemeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan İsa Karakaş, Temmuz ayındaki maaş artışlarının ardından bankaların promosyon tutarlarında değişikliğe gidebileceğini belirtti. Karakaş, zamlı maaşların netleşmesinin ardından bankaların yeni kampanyalar oluşturabileceğini ifade ederek, emeklilerin karar vermeden önce güncel teklifleri takip etmesinin önemli olduğunu söyledi.

GÜNCEL BANKA PROMOSYONLARI

ING BANK

ING Bank, emekli maaşını bankaya taşıyan SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklilerine yönelik yeni bir promosyon kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, maaş tutarına göre koşulsuz 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon ödeniyor. Ek avantajlarla birlikte toplam promosyon tutarı 32.000 TL'ye kadar ulaşabiliyor.

AKBANK

Akbank, SGK emeklilerine yönelik Temmuz 2026 dönemine ilişkin promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında emekli maaşını bankaya taşıyan ya da mevcut taahhüdünü yenileyen müşterilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ödeniyor.

GÜNCEL BANKA PROMOSYONLARIING BANKING Bank, emekli maaşını bankaya taşıyan SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklilerine yönelik yeni bir promosyon kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, maaş tutarına göre koşulsuz 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon ödeniyor. Ek avantajlarla birlikte toplam promosyon tutarı 32.000 TL'ye kadar ulaşabiliyor.AKBANKAkbank, SGK emeklilerine yönelik Temmuz 2026 dönemine ilişkin promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında emekli maaşını bankaya taşıyan ya da mevcut taahhüdünü yenileyen müşterilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ödeniyor.

GARANTİ

Garanti BBVA, SGK emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan müşterilere 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında emeklilere 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon verilirken, ek olarak harcama ve ürün kullanımına bağlı bonuslarla toplam kazanımın artırılabileceği belirtildi. Buna göre Bonus Kart veya Paracard ile yapılan harcamalar, Avans Hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesi gibi işlemler üzerinden 10.000 TL'ye kadar ek ödül sağlanabiliyor.

ALBARAKA

Albaraka Türk, SGK emeklilerine yönelik Temmuz 2026 promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında maaşını bankaya taşıyan emeklilere 20.000 TL'ye varan nakit promosyon, ek koşullarla birlikte ise toplamda 30.000 TL'ye ulaşan ödül fırsatı sunuluyor.

1 – 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyadan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanabiliyor. Banka, 3 yıl boyunca maaşını Albaraka Türk'ten alma taahhüdü veren müşterilere promosyon ödemesi yapıyor.

Promosyon tutarı emekli maaşına göre değişirken, otomatik fatura ödeme talimatı veren ve yeni emekli müşteri yönlendirenlere ek ödüller sağlanıyor. Referans sistemiyle her yeni emekli müşteri için ek kazanç elde edilebiliyor.

Kampanya kapsamında toplam ödeme, maaş dilimine ve ek koşullara bağlı olarak 8.300 TL'den başlayıp 30.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

GARANTİGaranti BBVA, SGK emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan müşterilere 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında emeklilere 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon verilirken, ek olarak harcama ve ürün kullanımına bağlı bonuslarla toplam kazanımın artırılabileceği belirtildi. Buna göre Bonus Kart veya Paracard ile yapılan harcamalar, Avans Hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesi gibi işlemler üzerinden 10.000 TL'ye kadar ek ödül sağlanabiliyor.ALBARAKAAlbaraka Türk, SGK emeklilerine yönelik Temmuz 2026 promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında maaşını bankaya taşıyan emeklilere 20.000 TL'ye varan nakit promosyon, ek koşullarla birlikte ise toplamda 30.000 TL'ye ulaşan ödül fırsatı sunuluyor.1 – 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyadan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanabiliyor. Banka, 3 yıl boyunca maaşını Albaraka Türk'ten alma taahhüdü veren müşterilere promosyon ödemesi yapıyor.Promosyon tutarı emekli maaşına göre değişirken, otomatik fatura ödeme talimatı veren ve yeni emekli müşteri yönlendirenlere ek ödüller sağlanıyor. Referans sistemiyle her yeni emekli müşteri için ek kazanç elde edilebiliyor.Kampanya kapsamında toplam ödeme, maaş dilimine ve ek koşullara bağlı olarak 8.300 TL'den başlayıp 30.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

ŞEKERBANK

Şekerbank, SGK emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, maaşını Şekerbank'a taşıyan ya da mevcut taahhüdünü yenileyen emeklilere 35.000 TL'ye kadar promosyon ve ek ödül fırsatı sunuyor.

Kampanya kapsamında 0 – 9.999 TL maaş alan emeklilere 18.000 TL'ye kadar, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise ek koşullarla birlikte 35.000 TL'ye kadar toplam ödeme yapılabiliyor.

1 – 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyadan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanabiliyor. Banka, 3 yıl boyunca maaşını Şekerbank'tan alma taahhüdü verilmesini şart koşuyor.

TEB

TEB, emekli müşterilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, emekli maaşını TEB'e taşıyan ve 36 ay boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilere 21.000 TL'ye varan promosyon imkânı sunuyor.

Kampanya kapsamında maaş tutarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen nakit promosyona ek olarak, otomatik fatura talimatı şartıyla 9.000 TL'ye kadar ilave ödeme yapılabiliyor. Böylece toplam kazanç en üst dilimde 21.000 TL'ye ulaşıyor.

Ek promosyondan yararlanmak için elektrik veya doğalgaz faturası dahil en az iki otomatik ödeme talimatı verilmesi gerekiyor.

1 – 31 Temmuz 2026 dönemine ilişkin emekli bankacılığı kampanyasından SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanabiliyor. Ödemelerin, maaşın bankaya yatırılmasının ardından taahhüt şartlarına bağlı olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

ŞEKERBANKŞekerbank, SGK emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, maaşını Şekerbank'a taşıyan ya da mevcut taahhüdünü yenileyen emeklilere 35.000 TL'ye kadar promosyon ve ek ödül fırsatı sunuyor.Kampanya kapsamında 0 – 9.999 TL maaş alan emeklilere 18.000 TL'ye kadar, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise ek koşullarla birlikte 35.000 TL'ye kadar toplam ödeme yapılabiliyor.1 – 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyadan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanabiliyor. Banka, 3 yıl boyunca maaşını Şekerbank'tan alma taahhüdü verilmesini şart koşuyor.TEBTEB, emekli müşterilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, emekli maaşını TEB'e taşıyan ve 36 ay boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilere 21.000 TL'ye varan promosyon imkânı sunuyor.Kampanya kapsamında maaş tutarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen nakit promosyona ek olarak, otomatik fatura talimatı şartıyla 9.000 TL'ye kadar ilave ödeme yapılabiliyor. Böylece toplam kazanç en üst dilimde 21.000 TL'ye ulaşıyor.Ek promosyondan yararlanmak için elektrik veya doğalgaz faturası dahil en az iki otomatik ödeme talimatı verilmesi gerekiyor.1 – 31 Temmuz 2026 dönemine ilişkin emekli bankacılığı kampanyasından SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanabiliyor. Ödemelerin, maaşın bankaya yatırılmasının ardından taahhüt şartlarına bağlı olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi, SGK emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, maaşını Yapı Kredi'ye taşıyan ve SGK taahhüdü veren emeklilere 30.000 TL'ye varan nakit promosyon imkânı sunuyor.

Kampanya kapsamında ödenecek promosyon tutarı, emekli maaşına göre değişiyor. En yüksek dilimde 20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 15.000 TL'ye kadar nakit ödeme yapılırken, ek koşulların sağlanmasıyla birlikte toplam tutar 30.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Ek promosyonlar; fatura talimatı, kredi kartı harcamaları, dijital bankacılık kullanımı ve mobil müşteri kazanımı gibi kriterlere bağlı olarak artırılıyor.

19 Eylül 2025 – 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyadan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanabiliyor. Başvurular Yapı Kredi Mobil, internet şubesi, çağrı merkezi, e-Devlet ve şubeler üzerinden yapılabiliyor.

HALKBANK

Halkbank, SGK emeklilerine yönelik promosyon uygulamasına ilişkin başvuru ve ödeme detaylarını açıkladı. Emekli maaşını bankadan alan müşteriler, promosyon başvurularını Halkbank Mobil ve internet şubesi üzerinden "Emekli Promosyon Başvurusu" menüsünden gerçekleştirebiliyor. Başvuruların yanı sıra izleme ve iade işlemleri de aynı kanallar üzerinden yapılabiliyor.

Bankanın güncel tarifesine göre promosyon ödemeleri maaş tutarına göre kademeli olarak belirleniyor. Buna göre 10.000 – 14.999 TL maaş alanlara 8.000 TL, 15.000 – 19.999 TL alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon ödeniyor.

SGK'dan ölüm aylığı alan ve 10.000 TL'nin altında gelir elde eden hak sahipleri ise 5.000 TL promosyon alabiliyor.

Halkbank, birden fazla maaş alan emekliler için toplam maaş tutarının dikkate alındığını, ayrıca önceki promosyon dönemine ait iade tutarlarının sistem üzerinden mahsup edilebildiğini bildirdi.

YAPI KREDİYapı Kredi, SGK emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, maaşını Yapı Kredi'ye taşıyan ve SGK taahhüdü veren emeklilere 30.000 TL'ye varan nakit promosyon imkânı sunuyor.Kampanya kapsamında ödenecek promosyon tutarı, emekli maaşına göre değişiyor. En yüksek dilimde 20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 15.000 TL'ye kadar nakit ödeme yapılırken, ek koşulların sağlanmasıyla birlikte toplam tutar 30.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.Ek promosyonlar; fatura talimatı, kredi kartı harcamaları, dijital bankacılık kullanımı ve mobil müşteri kazanımı gibi kriterlere bağlı olarak artırılıyor.19 Eylül 2025 – 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyadan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanabiliyor. Başvurular Yapı Kredi Mobil, internet şubesi, çağrı merkezi, e-Devlet ve şubeler üzerinden yapılabiliyor.HALKBANKHalkbank, SGK emeklilerine yönelik promosyon uygulamasına ilişkin başvuru ve ödeme detaylarını açıkladı. Emekli maaşını bankadan alan müşteriler, promosyon başvurularını Halkbank Mobil ve internet şubesi üzerinden "Emekli Promosyon Başvurusu" menüsünden gerçekleştirebiliyor. Başvuruların yanı sıra izleme ve iade işlemleri de aynı kanallar üzerinden yapılabiliyor.Bankanın güncel tarifesine göre promosyon ödemeleri maaş tutarına göre kademeli olarak belirleniyor. Buna göre 10.000 – 14.999 TL maaş alanlara 8.000 TL, 15.000 – 19.999 TL alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon ödeniyor.SGK'dan ölüm aylığı alan ve 10.000 TL'nin altında gelir elde eden hak sahipleri ise 5.000 TL promosyon alabiliyor.Halkbank, birden fazla maaş alan emekliler için toplam maaş tutarının dikkate alındığını, ayrıca önceki promosyon dönemine ait iade tutarlarının sistem üzerinden mahsup edilebildiğini bildirdi.

İŞ BANKASI

İş Bankası, SGK emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, maaşını İş Bankası'na taşıyan veya mevcut taahhüdünü yenileyen emeklilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ek avantajlarla birlikte toplamda 25.000 TL'ye kadar kazanç fırsatı sunuyor.

Kampanya 1–31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli olurken, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri maaşlarını 3 yıl boyunca İş Bankası'ndan alma taahhüdü vererek promosyondan yararlanabiliyor.

Ek fırsatlar kapsamında yeni müşterilere fatura talimatı ve kredi kartı harcamalarına bağlı MaxiPuan ödemeleri yapılırken, toplam ek kazancın 10.000 TL'ye kadar çıkabildiği belirtildi.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, SGK emeklilerine yönelik promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan veya bankadan almaya devam eden emeklilere 12.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapıyor.

Kampanya kapsamında promosyon tutarı, emekli maaşına göre kademeli olarak belirleniyor. Buna göre 0–9.999 TL maaş alanlara 5.000 TL, 10.000–14.999 TL alanlara 8.000 TL, 15.000–19.999 TL alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon veriliyor.

SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emeklileri, maaşlarını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası'ndan alma taahhüdü vermeleri halinde kampanyadan yararlanabiliyor.

İŞ BANKASIİş Bankası, SGK emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, maaşını İş Bankası'na taşıyan veya mevcut taahhüdünü yenileyen emeklilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ek avantajlarla birlikte toplamda 25.000 TL'ye kadar kazanç fırsatı sunuyor.Kampanya 1–31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli olurken, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri maaşlarını 3 yıl boyunca İş Bankası'ndan alma taahhüdü vererek promosyondan yararlanabiliyor.Ek fırsatlar kapsamında yeni müşterilere fatura talimatı ve kredi kartı harcamalarına bağlı MaxiPuan ödemeleri yapılırken, toplam ek kazancın 10.000 TL'ye kadar çıkabildiği belirtildi.ZİRAAT BANKASIZiraat Bankası, SGK emeklilerine yönelik promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan veya bankadan almaya devam eden emeklilere 12.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapıyor.Kampanya kapsamında promosyon tutarı, emekli maaşına göre kademeli olarak belirleniyor. Buna göre 0–9.999 TL maaş alanlara 5.000 TL, 10.000–14.999 TL alanlara 8.000 TL, 15.000–19.999 TL alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon veriliyor.SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emeklileri, maaşlarını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası'ndan alma taahhüdü vermeleri halinde kampanyadan yararlanabiliyor.

KUVEYT TÜRK

Kuveyt Türk, SGK emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, maaşını Kuveyt Türk'e taşıyan emeklilere 12.000 TL'ye varan nakit promosyon, ek ürün ve kampanya avantajlarıyla birlikte ise toplamda 15.500 TL'ye kadar kazanç imkânı sunuyor.

Kampanya kapsamında emekli maaşı tutarına göre kademeli promosyon ödemesi yapılırken, kredi kartı kullanımı ve fatura talimatları gibi ek işlemlerle ilave altın puan veya nakit ödüller verilebiliyor. Böylece toplam kazanç maaş dilimine göre artıyor.

Bankanın açıklamasına göre emekliler, Kuveyt Türk Mobil üzerinden veya şubeler aracılığıyla başvuru yapabiliyor. Promosyon ödemeleri başvurunun ardından 3 iş günü içinde hesaplara yatırılıyor.

Ayrıca emekli müşterilere ücretsiz para transferi, ATM kullanım avantajları, HGS etiketi, aidatsız kart ve otomatik ödeme talimatı gibi bankacılık ayrıcalıkları da sağlanıyor.

VAKIFBANK

VakıfBank, emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını VakıfBank'tan alma taahhüdü veren emeklilere yönelik promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında, emekli maaş tutarına göre değişen oranlarda peşin ve nakdi promosyon ödemesi yapılacak.

Açıklamaya göre, 1 aylık emekli maaşı tutarı üzerinden yapılan değerlendirmede promosyon ödemeleri şu şekilde uygulanacak:

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar maaş alanlara: 3 yıl için toplam 5.000 TL

10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası maaş alanlara: 3 yıl için toplam 8.000 TL

15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası maaş alanlara: 3 yıl için toplam 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 3 yıl için toplam 12.000 TL

KUVEYT TÜRKKuveyt Türk, SGK emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, maaşını Kuveyt Türk'e taşıyan emeklilere 12.000 TL'ye varan nakit promosyon, ek ürün ve kampanya avantajlarıyla birlikte ise toplamda 15.500 TL'ye kadar kazanç imkânı sunuyor.Kampanya kapsamında emekli maaşı tutarına göre kademeli promosyon ödemesi yapılırken, kredi kartı kullanımı ve fatura talimatları gibi ek işlemlerle ilave altın puan veya nakit ödüller verilebiliyor. Böylece toplam kazanç maaş dilimine göre artıyor.Bankanın açıklamasına göre emekliler, Kuveyt Türk Mobil üzerinden veya şubeler aracılığıyla başvuru yapabiliyor. Promosyon ödemeleri başvurunun ardından 3 iş günü içinde hesaplara yatırılıyor.Ayrıca emekli müşterilere ücretsiz para transferi, ATM kullanım avantajları, HGS etiketi, aidatsız kart ve otomatik ödeme talimatı gibi bankacılık ayrıcalıkları da sağlanıyor.VAKIFBANKVakıfBank, emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını VakıfBank'tan alma taahhüdü veren emeklilere yönelik promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında, emekli maaş tutarına göre değişen oranlarda peşin ve nakdi promosyon ödemesi yapılacak.Açıklamaya göre, 1 aylık emekli maaşı tutarı üzerinden yapılan değerlendirmede promosyon ödemeleri şu şekilde uygulanacak:10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar maaş alanlara: 3 yıl için toplam 5.000 TL10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası maaş alanlara: 3 yıl için toplam 8.000 TL15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası maaş alanlara: 3 yıl için toplam 10.000 TL20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 3 yıl için toplam 12.000 TL

DENİZBANK

DenizBank, SGK emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, maaşını DenizBank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren emeklilere 30.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ek ödül fırsatı sunuyor.

Kampanya kapsamında 12.000 TL'ye kadar temel nakit promosyonun yanı sıra, kredi kartı kullanımı, otomatik fatura talimatı ve kredili mevduat hesabı gibi ek ürün koşullarının sağlanması halinde 18.000 TL'ye kadar ilave promosyon verilebiliyor.

11 Haziran – 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyadan, mevcut taahhüdü sona eren ya da yeni hesap açarak maaşını taşıyan SGK emeklileri yararlanabiliyor.

Başvurular MobilDeniz, e-Devlet, şubeler ve çağrı merkezi üzerinden yapılabiliyor. Banka ayrıca ürün kullanım şartlarının yerine getirilmemesi veya taahhüdün bozulması durumunda ödenen promosyonun iade edilebileceğini bildirdi.

DENİZBANKDenizBank, SGK emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, maaşını DenizBank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren emeklilere 30.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ek ödül fırsatı sunuyor.Kampanya kapsamında 12.000 TL'ye kadar temel nakit promosyonun yanı sıra, kredi kartı kullanımı, otomatik fatura talimatı ve kredili mevduat hesabı gibi ek ürün koşullarının sağlanması halinde 18.000 TL'ye kadar ilave promosyon verilebiliyor.11 Haziran – 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyadan, mevcut taahhüdü sona eren ya da yeni hesap açarak maaşını taşıyan SGK emeklileri yararlanabiliyor.Başvurular MobilDeniz, e-Devlet, şubeler ve çağrı merkezi üzerinden yapılabiliyor. Banka ayrıca ürün kullanım şartlarının yerine getirilmemesi veya taahhüdün bozulması durumunda ödenen promosyonun iade edilebileceğini bildirdi.

QNB

QNB, SGK emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, maaşını QNB'ye taşıyan ve 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren emeklilere 20.000 TL'ye varan nakit promosyon imkânı sunuyor.

Kampanya kapsamında promosyon tutarı, emekli maaşına göre kademeli olarak belirleniyor. Buna göre 8.500 TL ile 20.000 TL arasında değişen nakit ödemeler yapılırken, en yüksek dilimde 20.000 TL promosyon veriliyor.

22 Nisan 2026 itibarıyla geçerli kampanyadan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanabiliyor. Başvurular şubeler, internet ve mobil bankacılık ile çağrı merkezi üzerinden yapılabiliyor.

Banka ayrıca emekli müşterilere ücretsiz ATM işlemleri, masrafsız EFT ve havale imkânı, aidatsız kredi kartı kullanımı, alışveriş iadeleri ve şubelerde öncelikli hizmet gibi ek avantajlar da sağlıyor.

QNBQNB, SGK emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, maaşını QNB'ye taşıyan ve 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren emeklilere 20.000 TL'ye varan nakit promosyon imkânı sunuyor.Kampanya kapsamında promosyon tutarı, emekli maaşına göre kademeli olarak belirleniyor. Buna göre 8.500 TL ile 20.000 TL arasında değişen nakit ödemeler yapılırken, en yüksek dilimde 20.000 TL promosyon veriliyor.22 Nisan 2026 itibarıyla geçerli kampanyadan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanabiliyor. Başvurular şubeler, internet ve mobil bankacılık ile çağrı merkezi üzerinden yapılabiliyor.Banka ayrıca emekli müşterilere ücretsiz ATM işlemleri, masrafsız EFT ve havale imkânı, aidatsız kredi kartı kullanımı, alışveriş iadeleri ve şubelerde öncelikli hizmet gibi ek avantajlar da sağlıyor.
Başlıklar :Emekliemekli promosyonemekli güncel promosyon ödemeleri
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Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

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