CHP Arnavutköy'de istifa depremi: AK Parti'ye katılacaklar

CHP Arnavutköy'de istifa depremi: AK Parti'ye katılacaklar

15:4619/12/2025, Cuma
İstanbul Arnavutköy'de iki meclis üyesi ve 100'den fazla partili CHP'den istifa etti. Arnavutköy Belediye Meclis üyesi olan Mutlu Nak ve Ercan Duman'ın AK Parti'ye geçmesi bekleniyor.

CHP Arnavutköy'de toplu istifa depremi ile sarsıldı.


2 belediye meclis üyesi ve 150'ye yakın partili istifa etti.


CHP'li belediye meclis üyeleri Mutlu Nak ve Ercan Duman, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. İki ismin Ak Parti'ye katılmasının beklendiği öğrenildi.


