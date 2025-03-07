ÇİFT EMEKLİLİK HAKKI GELİYOR! 2025 bitmeden devreye girecek, detaylar belli oldu

Emeklilik İçin Hangi Şartlar Geçerli Olacak?

Mevcut bireysel emeklilik sisteminde emeklilik yaşı 56 olarak uygulanıyor. Yeni TES modelinde de en az 10 yıl sistemde kalan ve 56 yaşına ulaşanlar emekli olabilecek. Ancak, düzenlemeye bağlı olarak bu yaş sınırının 60’a çıkarılması da gündemde.

2000 yılı sonrası SGK girişli çalışanlar için 7.000 gün prim ve kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı bulunuyor. TES ile bu çalışanlar SGK’dan önce tamamlayıcı emeklilik maaşı almaya başlayabilecek.