Dışişleri Bakanı Fidan'dan barış diplomasisi: İran, Pakistan ve Mısırlı mevkidaşlarıyla görüştü

18:3527/03/2026, Cuma
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (Foto: Arşiv)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve ABD’li yetkililerle ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı. Yapılan görüşmelerde bölgedeki son gelişmeler ele alınırken, çatışmaların sona erdirilmesine yönelik yürütülen diplomatik girişimler de ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan; Erakçi, Dar, Abdulati ve ABD'li yetkililerle telefon görüşmesi yaptı.

"Savaşı sona erdirme"yi görüştüler

Görüşmelerde, bölgedeki son durum ve "savaşı sona erdirmek amacıyla yürütülen faaliyetler" değerlendirildi.

