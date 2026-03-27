Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın en büyük varlık fonu BlackRock'u yöneten Fink'i ağırladı

22:0727/03/2026, Cuma
Laurence D. Fink - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu ve BlackRock Başkanı Laurence D. Fink'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Varlık yönetim şirketi BlackRock, 10 trilyon doları aşkın bir varlığı yönetiyor.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Türkiye Ülke Stratejisi Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

"Enerji piyasalarından üretim, bilişim, ulaşım ve ticaret ağlarının işleyişine kadar geniş bir alanda savaşın olumsuz etkilerini tüm dünya hissediyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir aydır bölgemizi derinden sarsan bu anlamsız, hukuksuz ve gereksiz savaşın faturasını çatışmaların tarafları kadar tüm insanlık da ödüyor" dedi.

"Diplomasi ve diyalog yoluyla ortak bir paydada buluşma imkanı varken bu yolların sabote edilmesinin yükünü insanlık ailesi olarak hepimiz birlikte çekiyoruz" mesajını veren Erdoğan, "Şu bir gerçek ki çatışmalar sona ermezse ödenecek fatura da kabaracaktır. Coğrafi mesafenin bu süreçte bir anlamı olmayacak, hatta farklı kıtalarda yer alan ülkeler anlaşıldığı kadarıyla enerji boyutuyla daha çok etkilenecektir" ifadelerini kullandı.

Dolmabahçe'de kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, WEF toplantısı öncesinde, Dünya Ekonomik Forumu ve BlackRock Başkanı Laurence D. Fink'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Görüşmede, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da hazır bulundu.

Fink kim, BlackRock nedir?

BlackRock, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden biridir. 1988’de kurulan şirket, yatırım fonları, emeklilik fonları ve büyük kurumlar adına trilyonlarca dolarlık varlığı yönetir. Finans piyasalarında önemli bir etkisi vardır ve özellikle ETF’ler ile risk yönetimi teknolojisi Aladdin platformuyla bilinir.

Laurence D. Fink ise BlackRock’un kurucu ortağı, yönetim kurulu başkanı ve CEO’sudur. 1952 doğumlu Amerikalı finans yöneticisi, şirketi küçük bir yatırım firmasıyken dünyanın en büyük varlık yöneticilerinden birine dönüştürmüştür.

Küresel ekonomi, sürdürülebilir yatırım ve şirket yönetimi konularındaki yıllık yatırımcı mektuplarıyla finans dünyasında etkili bir isim olarak kabul edilir.



