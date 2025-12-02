İBB burs başvurusu sonuçları sorgulama ekranı 2025 2026 üniversite öğrencileri tarafından takip ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs sonuçları 2025-2026 yılı için başvuruda bulunan öğrencilerin araştırdığı husus olmaya devam ediyor. 2025-2026 eğitim öğretim dönemi İBB burs başvurularında sona erdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Eylül 2025 tarihinde başlayan ‘Genç Üniversiteli Eğitim Desteğine” başvurular, 17 Ekim tarihinde tamamlandı. İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs sonuçları nereden, nasıl sorgulanır? İşte detaylar.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversiteli öğrencilere sağladığı "Genç Üniversiteli Desteği" için son gün bugün... Başvurularını tamamlayanlar sonuçlara odaklanmış durumda... Bugün işlemlerin so günü olması vesilesiyle "İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu pik yapmış durumda...
İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ DESTEĞİ BAŞVURUSU İÇİN BUGÜN SON GÜN
İBB, Genç Üniversiteli Sosyal Desteği ile 100 bin öğrenciye 20 bin TL’lik burs desteği sağlıyor.
23 Eylül 2025’te başlayan burs başvuruları, 21 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek.
İBB BURS BAŞVURUSU GENEL ŞARTLARI
- T.C. vatandaşı olmak,
- Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,
- Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,
- Ön lisans - lisans öğrencileri için üst yaş sınırı 30,
- Yüksek lisans - doktora öğrencileri için üst yaş sınırı 40,
- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,
- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf / özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak,
- Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması,
- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.
GEREKLİ EVRAKLAR
- Sabıka kaydı almadığına dair belge
- Öğrenci belgesi
- Transkript belgesi
- Vakıf/özel okullarda okuyan öğrenciler için %100 bursluluk belgesi
- Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)
- Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
- Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
- Şehit çocuğu belgesi
- Gazi veya gazi çocuğu belgesi
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Öğrenciler, İstanbul Senin uygulaması ya da https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ portalı üzerinden başvuru gerçekleştirebilir.
İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?
İBB 2026 yılında 100 bin üniversite öğrencisine 20.000 TL eğitim desteği sağlayacak.
BU YIL 2 MİLYAR TL’LİK DESTEK
2025-2026 eğitim öğretim döneminde 100.000 üniversite öğrencisine her öğrenciye 20.000 TL olacak şekilde toplamda 2 milyar TL destek sağlanacak. Bugüne kadar ise toplamda 2 milyar 946 bin 349 bin 600 TL Genç Üniversiteli Desteği sağlandı.