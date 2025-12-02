İBB BURS BAŞVURUSU GENEL ŞARTLARI





- T.C. vatandaşı olmak,

- Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,

- Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,

- Ön lisans - lisans öğrencileri için üst yaş sınırı 30,

- Yüksek lisans - doktora öğrencileri için üst yaş sınırı 40,

- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,

- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf / özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak,

- Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması,

- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.



