ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2025: Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

TÜİK’in açıklayacağı 2025 Aralık ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Memur ve emekli maaş zamları ile kira artış oranını doğrudan etkileyecek olan kritik veri öncesinde, vatandaşlar açıklama tarihini ve beklentileri yakından takip ediyor.
Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasına kısa süre kala, gözler Türkiye İstatistik Kurumu’na çevrildi. TÜİK tarafından duyurulacak veriler, hem 2026 yılı maaş zamlarının hem de kira artış oranlarının belirlenmesinde kritik rol oynayacak.
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN ARALIK ENFLASYONUNUN ÖNEMİ
Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, iki temel bileşenden oluşuyor: Toplu Sözleşme Zammı ve Enflasyon Farkı.
1.Toplu Sözleşme Zammı: 8. Dönem Toplu Sözleşme hükümleri uyarınca, memur ve memur emeklilerine 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 11 oranında bir zam yapılacağı kararlaştırılmıştı.
2.Enflasyon Farkı: Memur maaşlarına yapılan zam, bir önceki 6 aylık dönemde (Temmuz-Aralık 2025) gerçekleşen enflasyonun, Toplu Sözleşme ile belirlenen zam oranını (yüzde 7) aşan kısmı kadar "enflasyon farkı" olarak yansıtılacak.
Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla, Temmuz-Aralık 2025 dönemindeki 6 aylık kümülatif enflasyon oranı netleşecek. Bu oran, Toplu Sözleşme zammı olan yüzde 7'yi ne kadar aşarsa, memur ve emekliler o oranda ek zam alacak.
KESİN ZAM ORANI NASIL BELİRLENECEK?
Memur ve memur emeklilerinin 2026 Ocak ayında alacağı kesin zam oranı, Toplu Sözleşme zammı ile kesinleşen enflasyon farkının toplamı olacak.
{Kesin Zam Oranı} = {Toplu Sözleşme Zammı} (\%11) + {Kesinleşen Enflasyon Farkı}
Örneğin, 6 aylık kümülatif enflasyonun yüzde 15,00 olarak gerçekleştiği varsayılırsa:
•Enflasyon Farkı: %15,00 - %7,00 = %8,00
•Kesin Zam Oranı: %11,00 + %8,00 = %19,00
Bu nedenle, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verisi, milyonlarca kişinin maaşını doğrudan etkileyecek ve 2026 yılının ilk yarısındaki ekonomik refah düzeyini belirleyen en kritik veri olacaktır.