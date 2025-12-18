ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2025: Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN ARALIK ENFLASYONUNUN ÖNEMİ

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, iki temel bileşenden oluşuyor: Toplu Sözleşme Zammı ve Enflasyon Farkı.

1.Toplu Sözleşme Zammı: 8. Dönem Toplu Sözleşme hükümleri uyarınca, memur ve memur emeklilerine 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 11 oranında bir zam yapılacağı kararlaştırılmıştı.

2.Enflasyon Farkı: Memur maaşlarına yapılan zam, bir önceki 6 aylık dönemde (Temmuz-Aralık 2025) gerçekleşen enflasyonun, Toplu Sözleşme ile belirlenen zam oranını (yüzde 7) aşan kısmı kadar "enflasyon farkı" olarak yansıtılacak.