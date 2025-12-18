AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e tepki: Bu durum siyasetçi için çok kötü bir sicil

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Özgür Özel yurtdışında destek bulmak için Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye’yi şikayet etmeyi bir siyaset karakteri haline getirdi. Bu durum bir siyasi parti ve siyasetçi için çok kötü bir sicildir" dedi.