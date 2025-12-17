Netflix Games’ten sürpriz proje: Yeni FIFA oyunu 2026 yazında geliyor

Netflix, oyun dünyasındaki iddiasını FIFA markasıyla güçlendiriyor. 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde çıkması planlanan yeni futbol oyunu, yaz aylarında Netflix Games’e özel olarak yayınlanacak. Delphi Interactive tarafından geliştirilen yapım, FIFA markasının oyun dünyasına resmi dönüşü açısından kritik bir adım olarak görülüyor.





Netflix, FIFA oyununu oyun dünyasına geri getiriyor

Netflix, oyun yatırımlarında çıtayı yükseltiyor. Platformun duyurduğu yeni projeye göre FIFA markasını taşıyan yeni futbol oyunu, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde Netflix Games’e özel olarak yayınlanacak. 2026 yaz aylarında çıkması planlanan yapım, Dünya Kupası heyecanını dijital ortama taşımayı hedefliyor.





Sadece Netflix Games’te oynanacak

Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre yeniden tasarlanan FIFA oyunu yalnızca Netflix Games üzerinden erişilebilir olacak. Oyuncular, tek oyunculu ve çevrim içi modlarda mücadele edebilecek. Oyun, mobil cihazların kontrolcü olarak kullanılmasıyla televizyon ekranında da oynanabilecek. Geliştirme ve yayın sürecini ise Delphi Interactive üstleniyor.





Delphi Interactive, daha önce yüksek bütçeli “007 First Light” adlı James Bond oyununun geliştirme sürecinde yer almasıyla biliniyor. Yeni FIFA oyunu hakkında daha fazla detayın 2026 yılında paylaşılması bekleniyor.





Dünya Kupası vurgusu: futbol salonlara taşınıyor

Netflix Games Başkanı Alain Tascan, 2026 FIFA Dünya Kupası’nın yalnızca sportif değil, aynı zamanda küresel bir kültürel etkinlik olduğuna dikkat çekiyor. Tascan’a göre bu proje, taraftarların futbol tutkusunu doğrudan evlerine taşıyacak.





FIFA markası oyunlara geri dönüyor

FIFA markası uzun yıllar EA Sports’un futbol oyunlarıyla özdeşleşmişti. Ancak EA, 2023 itibarıyla FIFA adını kullanmayı bıraktı. Netflix için geliştirilen bu yeni oyun, FIFA markasının dijital oyun alanına yeniden dönüşü anlamına geliyor.





Öte yandan FIFA’nın oyun tarafındaki tek projesi bu değil. Kurum, 2026’da çıkması planlanan ve daha arcade tarzı bir deneyim sunacak olan “FIFA Heroes” adlı bir başka oyun üzerinde de çalışıyor.





Netflix’in oyun yatırımları hız kesmiyor

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Netflix Games ve Delphi Interactive ile yapılan anlaşmayı FIFA’nın oyun alanındaki yenilikçi vizyonu açısından önemli bir dönüm noktası olarak tanımlıyor. Infantino, projenin her yaştan milyarlarca futbolsevere ulaşmayı hedeflediğini ve oyunun Netflix abonelerine ücretsiz sunulacak olmasının tarihi bir adım olduğunu vurguluyor.



