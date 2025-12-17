2000-2008 Arası ve Öncesi Sigortalılara Emeklilik Rotası Çizildi! -1800 günle kadın erkek yaş prim gün tablosu

İHYA İLE EKSİK GÜNLER TAMAMLANABİLECEK

Prim borcu nedeniyle günleri dondurulmuş olan Bağ-Kur’lular, ihya imkanıyla bu günlerini yeniden canlandırabilecek. Böylece eksik primlerini tamamlayarak emeklilik hakkı elde edebilecekler.

KİMLER YARARLANACAK?

Düzenlemeden Bağ-Kur statüsünde olanlar yararlanacak. Farklı kurumlarda çalışması olanlarda ise son 7 yıl kuralı uygulanmaya devam edecek. Son 1261 gün hangi kurumda geçtiyse emeklilik şartları o kuruma göre belirlenecek. Eğer son dönem Bağ-Kur’dan yatırılmışsa 7200 gün şartı esas alınacak.