Benzin fiyatlarında bu hafta ikinci kez indirime gidiliyor. Gece yarısı yapılan fiyat düşüşünün ardından benzine yeni bir indirim daha bekleniyor. Döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki hareketlilik, Türkiye genelinde akaryakıt tabelalarına yansırken İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları da netleşti. İşte 16 Aralık 2025 akaryakıt fiyatlarındaki son durum ve beklenen indirim detayları.

1 /6 Akaryakıt fiyatları, küresel enerji piyasalarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki değişimlerin etkisiyle yeniden şekilleniyor. Türkiye genelinde benzin fiyatlarında kısa süre içinde arka arkaya yaşanan indirimler, sürücüler tarafından yakından takip ediliyor.

2 /6

Benzinde ikinci fiyat düşüşü bekleniyor Benzinin litre fiyatında bugün itibarıyla 2 lira 2 kuruşluk indirim uygulanırken, sektör kaynaklarına göre yarından (17 Aralık Çarşamba) itibaren 83 kuruşluk yeni bir düşüş daha gündemde. Bu indirimin pompaya yansımasıyla birlikte İstanbul’da benzinin litre fiyatının 51 lira seviyelerine kadar gerilemesi bekleniyor.



3 /6 Büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları 16 Aralık 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatları şehir ve yakaya dikkat çekici farklılıklar gösteriyor. İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litresi 52,55 TL’den satılırken, Anadolu Yakası’nda fiyat 52,49 TL seviyesinde bulunuyor. Ankara’da benzin 53,34 TL, İzmir’de ise 53,74 TL’den alıcı buluyor.

4 /6 Motorin ve LPG fiyatlarında son durum Motorin fiyatları İstanbul’da 53 TL bandında seyrederken, Ankara ve İzmir’de 54 TL’nin üzerine çıkıyor. LPG fiyatları ise İstanbul’da 27–28 TL aralığında, Ankara ve İzmir’de 28 TL seviyelerinde işlem görüyor. Benzindeki son indirimlerle birlikte bu hafta yaşanan toplam düşüş oranının yüzde 5’i aşması bekleniyor.

5 /6 Akaryakıt fiyatları hangi kriterlere göre belirleniyor? Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında oluşan rafine petrol ürünleri fiyatları ile dolar kurundaki değişimler esas alınarak hesaplanıyor. Rafinerilerin belirlediği bu maliyetler, dağıtım şirketleri tarafından serbest piyasa koşullarına göre pompaya yansıtılıyor. Bu nedenle fiyatlar şehirler ve firmalar arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.