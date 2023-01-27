|
Özgün

Konya'ya özgü şivlilik geleneği nasıl kutlanır?

Konya'da, üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili nedeniyle asırlardır yapılan 'şivlilik' adı verilen gelenek sürüyor. Konya'da kutlanan şivlilik geleneği, yüzyıllardır devam ediyor. Tarihi Osmanlı döneminden öncesine dayanıyor. Gelenek nedeniyle ateş yakılıp üstünden atlanıyor, dilek feneri uçuruluyor, çocuklar ise sabah saatlerinde, manilerle kapı kapı dolaşıp, evlerden çikolata ve şekerleme gibi hediye ve yiyecek (şivlilik) topluyor.

11:19 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Şivlilik

Şivlilik

İslam inancına göre Hicri takvimde, mukaddes ay olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları başladı. Konya'da üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili nedeniyle asırlardır yapılan 'şivlilik' adlı gelenek sürüyor.

ŞİVLİLİK NE ZAMAN KUTLANIYOR?

Osmanlı dönemi öncesinden bugüne uzanan en eski dini geleneklerden biri olan "Şivlilik" kutlamaları, Regaib Kandili'nden bir gün önce başlıyor.

ŞİVLİLİK NASIL KUTLANIR?

Şivlilik, Konya ilinde her yıl Regaip Kandili'nin gündüz saatlerinde çocukların mahallelerindeki evleri dolaşarak çerez topladıkları kültürel bir etkinliktir.

Günümüzde, yerel idareler bu kültürel mirası korumak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemektedir.

ŞİVLİLİK HANGİ İLLERDE KUTLANIR?

Şivlilik geleneği yalnızca Konya şehrine özgü bir gelenektir. Yüzyıllardır eskimeyen gelenek günümüzde hala büyük bir heyecanla kutlanmaktadır.

ŞİVLİLİK GELENEKLERİ

Akşam namazından sonra çocuklar, anne-babalarıyla beraber sokaklara çıkarak, mahalle büyüklerinin uygun bir alanda ateş yakmasını bekliyor.

Yakılan ateşin etrafında toplanan çocuklardan bazıları ateşin üzerinden atlıyor. Eğlence ve kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor.

Çocuklar, Regaib Kandili günü ise sabah erkenden maniler okuyarak, kapı kapı dolaşıp şeker ve çikolata topluyor.

Şivlilik gününde komşulara pişi, haşhaşlı veya tahinli çörek gibi yemekler, çocuklara ise kuru üzüm, kırık leblebi, kurutulmuş meyve veya gofret, çikolata gibi paketli ürünler dağıtılmaktadır.

Çocukların ev ziyaretleri esnasında okudukları manilerden birinin sözleri şu şekildedir: "Şivli şivli şişirdi, erken kalkan pişirdi / İki çörek, bi börek bize şivlilik gerek"

#şivlilik
#şivlilik geleneği
#konya
#şivlilik kutlaması
2 saat önce
default-profile-img
Konya'ya özgü şivlilik geleneği nasıl kutlanır?
ÖSYM YÖS 2023 için geri sayım başladı
Yeni mobil uygulamamızla yayındayız
Ukrayna İran'daki büyükelçilik saldırısını kınadı
Avrupa'da aşırı sağın yükselişinin İslamofobi'nin artmasına neden olduğu ortaya kondu
TRT World’den dev yapım: Dünyaca ünlü oyuncu Adrian Grenier TRT’nin belgeseli için Türkiye’de
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.