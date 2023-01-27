İslam inancına göre Hicri takvimde, mukaddes ay olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları başladı. Konya'da üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili nedeniyle asırlardır yapılan 'şivlilik' adlı gelenek sürüyor.

ŞİVLİLİK NE ZAMAN KUTLANIYOR?

Osmanlı dönemi öncesinden bugüne uzanan en eski dini geleneklerden biri olan "Şivlilik" kutlamaları, Regaib Kandili'nden bir gün önce başlıyor.

ŞİVLİLİK NASIL KUTLANIR?

Şivlilik, Konya ilinde her yıl Regaip Kandili'nin gündüz saatlerinde çocukların mahallelerindeki evleri dolaşarak çerez topladıkları kültürel bir etkinliktir.

Günümüzde, yerel idareler bu kültürel mirası korumak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemektedir.

ŞİVLİLİK HANGİ İLLERDE KUTLANIR?

Şivlilik geleneği yalnızca Konya şehrine özgü bir gelenektir. Yüzyıllardır eskimeyen gelenek günümüzde hala büyük bir heyecanla kutlanmaktadır.

ŞİVLİLİK GELENEKLERİ

Akşam namazından sonra çocuklar, anne-babalarıyla beraber sokaklara çıkarak, mahalle büyüklerinin uygun bir alanda ateş yakmasını bekliyor.

Yakılan ateşin etrafında toplanan çocuklardan bazıları ateşin üzerinden atlıyor. Eğlence ve kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor.

Çocuklar, Regaib Kandili günü ise sabah erkenden maniler okuyarak, kapı kapı dolaşıp şeker ve çikolata topluyor.

Şivlilik gününde komşulara pişi, haşhaşlı veya tahinli çörek gibi yemekler, çocuklara ise kuru üzüm, kırık leblebi, kurutulmuş meyve veya gofret, çikolata gibi paketli ürünler dağıtılmaktadır.