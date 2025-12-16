2. ARA TATİL TARİHLERİ 2025: 2. dönem ara tatil ne zaman yapılacak, tarihler açıklandı mı?

2. dönem ara tatil tarihleri, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Kasım ayında gerçekleştirilen ilk ara tatilin sona ermesiyle birlikte, gözler Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı için açıkladığı 2. dönem ara tatil takvimine çevrildi.
Öğrencilerin kısa bir mola vereceği 2. dönem ara tatil için geri sayım başladı. MEB’in eğitim öğretim yılı takvimi doğrultusunda uygulanacak ara tatilin hangi tarihlerde yapılacağı, öğrenciler kadar velilerin de merak ettiği konular arasında yer alıyor.
2. ARA TATİL NE ZAMAN?
2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında ikinci ara tatil bu sene Nisan ayında değil Mart ayında yapılacak.
Öğrenciler, 13 Mart 2026 Cuma günü son dersin ardından ara tatiline başlayacak. Ara tatil 26-20 Mart tarihleri aralığında uygulanacak.
23 Mart 2026 Pazartesi günü öğrenciler okullara geri dönerek ikinci döneme kaldığı yerden devam edecek.
26 Haziran cuma günü karnelerin dağıtılması ile okullar kapanacak ve yaz tatili başlayacak.
ARA TATİL KALKACAK MI?
Bakan Yusuf Tekin, ara tatil uygulamasının ilk başladığı dönemden itibaren konuyu takip ettiklerini ve bir değerlendirme süreci içinde olduklarını açıkladı. Tekin, nihai bir karar için sahadan gelen verileri ve araştırmaları beklediklerini ifade etti.
"Ben ilk bakan olduğum yıl da bu konu çok tartışılmıştı. Biz de onun üzerine dedik ki; 'Biz bu konularla ilgili sahada araştırmalarımızı yapacağız. Birkaç yıl izleyelim, ondan sonra da değerlendirme yaparız.' Şu anda da yine bu bugünlerde gündeme gelmesinin sebebi, geçtiğimiz günlerde yaşadığımız özellikle plan bütçe sürecindeki tatille ilgili oradaki eleştiriler ve tartışmalar sonrasındaki konulardı. Biz araştırmamızı yapıyoruz."
Bakan Tekin, nihai kararın istişare kültürü içinde alınacağının altını çizerek, aceleci davranılmayacağını ve tüm paydaşların görüşlerinin değerlendirileceğini belirtti.