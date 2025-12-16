Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması: Milyonların gözü kulağı perşembe gününe çevrildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, Asgari ücret görüşmenin ikinci turunun Perşembe günü yapılacağını duyurdu. 'Her türlü süreci işleteceğiz' dedi.





SENDİKALARIN GÖRÜŞÜNÜ ALACAĞIM





Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 12 Aralık'ta Bakanlığın ev sahipliğinde yapıldığını anımsatan Işıkhan, Komisyon'un ikinci toplantısını 18 Aralık Perşembe günü yapacağını belirtti.





Tüm sendikalarla açık bir iletişim yapısına sahip olduklarını vurgulayan Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamıyla ilgili, "Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp, görüşlerini alacağım, benim görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız." ifadelerini kullandı.









"SENDİKALARLA GÖRÜŞÜP GÖRÜŞLERİNİ ALACAĞIM"





“Türk-İş ile görüşmeler olacak mı ve ayrıca bir davet söz konusu mu?” sorusuna yanıt veren Işıkhan, resmi davetin yapıldığını ve Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar’ın toplantıya katıldığını hatırlattı. Bakan, “Biz tüm sendikalarla açık bir iletişim yapısına sahibiz. Sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp görüşlerini alacağım; mutlaka istişarede bulunacağız” dedi.









TÜRK-İŞ İLK TOPLANTIYA KATILMADI





TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ilk toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gelerek Bakan Vedat Işıkhan ile ön görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmede, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmama gerekçelerini içeren dosyayı Bakan Işıkhan'a teslim eden Ağar, daha sonra Bakanlık bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu.





MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 22 BİN 104 LİRA





Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.



